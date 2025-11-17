Selección chilena convocó a figura de Universitario con miras al partido ante Perú

Este martes, la selección chilena medirá fuerzas ante Perú en Sochi en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' por amistoso internacional por fecha FIFA. Sin embargo, la 'Roja' no solo deberá afrontar duelos internacionales con su equipo masculino, sino también a nivel femenino, que viene luchando por clasificar al próximo Mundial.

El combinado sureño está por disputar sus encuentros ante Perú de visita y Paraguay en condición de local por las fechas 3 y 4 de la Liga de Naciones Femenina, razón por la cual ha anunciado en las últimas horas su lista de convocadas, entre las que está sorpresivamente el nombre de una de las figuras de Universitario.

Chile convocó a destacada jugadora de Universitario

Tanto aficionados chilenos como los del conjunto crema quedaron impactados al conocerse que la 'Roja' eligió entre sus 23 convocadas a una de las futbolistas más destacadas de la 'U'. Estamos hablando de la mediocampista Gisela Pino, quien hace poco ganó con las 'Leonas' el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina peruana.

Gisela Pino fue convocada a la selección chilena para sus próximos partidos por la Liga de Naciones Femenina. Foto: La Roja

La volante defensiva de 33 años suma así un llamado más de su selección, a la cual representa a nivel mayor desde 2011 y con la que ha jugado un total de 16 compromisos oficiales. Además, este 2025 también había sido citada para la Conmebol Copa América Femenina a mitad de año, así como para los primeros dos duelos del torneo clasificatorio a la Copa del Mundo 2027.

Universitario felicitó a Gisela Pino por su convocatoria a Chile

Uno de los primeros en expresarse tras saberse del llamado de Pino fue Universitario, quien a través de sus cuentas oficiales no demoró en felicitar a su estrella por ser convocada una vez más para representar a su país en una competición de gran magnitud a nivel continental.

"¡Con garra a la 'Roja'! Felicitamos a Gisela Pino por su convocatoria a la selección chilena para la Liga de Naciones Femenina 2025", fueron las palabras que escribió el elenco merengue a través de un post subido en todas sus redes sociales.

Universitario mostró su felicidad por el llamado de Gisela Pino a la selección chilena. Foto: Universitario de Deportes

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina?

Es preciso señalar que el cotejo que sostendrán Perú vs. Chile de Gisela Pino por la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol está pactado para jugarse el próximo viernes 28 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.