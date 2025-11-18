- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Barreto dio rotundo mensaje tras goleada por 5-1 que sufrió Perú en su último partido: "Hemos..."
Previo al partido amistoso entre Perú vs Chile, el DT Manuel Barreto se pronunció sobre la estrepitosa derrota que sufrió la 'Bicolor' en su partido de práctica.
La selección peruana enfrenta a Chile por el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre, donde tendrá el objetivo de vencer en el 'Clásico del Pacífico' y sumar su primera victoria al mando del DT Manuel Barreto. No obstante, en los entrenamientos, una noticia despertó la polémica, luego de que la 'Bicolor' cayera goleada por 5-1 ante PFC Sochi en un partido de práctica.
Por ello, teniendo en cuenta el gran revuelo que se generó, especialmente ya que se trata de uno de los equipos que pelea el descenso en la Liga de Rusia, el técnico de la selección peruana salió al frente para responder ante los cuestionamientos en contra de su equipo.
Manuel Barreto fue contundente al recalcar que en dicho encuentro amistoso se decidió por darle rodaje a jugadores jóvenes, muchos de ellos sparrings, y probar nuevas alternativas. Además, aseguró que al tratarse de un partido de práctica el resultado no tiene importancia.
Video: Movistar Deportes
"Jugamos tres tiempos de 25 minutos y hemos dado oportunidad a todos los chicos de participar. Es un amistoso en el que el resultado no tiene mayor relevancia (derrota 5-1 ante PFC Sochi). Era la posibilidad de dar rodaje a los chicos e incluso sparrings de la selección. Hemos aprovechado cada entrenamiento para ir creciendo y mejorando", expresó el técnico nacional.
Manuel Barreto opinó sobre el amistoso ante Chile
De igual manera, Barreto dedicó palabras a lo que será el amistoso internacional ante la selección chilena, dejando en claro que afrontan este compromiso con mucha concentración y entusiasmo, ya que se trata de un clásico rival.
"Para nosotros siempre el partido siguiente es el más importante. Es verdad que es un clásico, es un partido importante para nosotros y con una rivalidad importante. Estamos entusiasmados para poder dar una buena presentación", sentenció.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90