Perú vs. Chile por amistoso internacional

Barreto dio rotundo mensaje tras goleada por 5-1 que sufrió Perú en su último partido: "Hemos..."

Previo al partido amistoso entre Perú vs Chile, el DT Manuel Barreto se pronunció sobre la estrepitosa derrota que sufrió la 'Bicolor' en su partido de práctica.

Angel Curo
La selección peruana enfrenta a Chile por el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre, donde tendrá el objetivo de vencer en el 'Clásico del Pacífico' y sumar su primera victoria al mando del DT Manuel Barreto. No obstante, en los entrenamientos, una noticia despertó la polémica, luego de que la 'Bicolor' cayera goleada por 5-1 ante PFC Sochi en un partido de práctica.

Perú vs. Chile juegan EN VIVO HOY desde Rusia por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú vs. Chile EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso

Por ello, teniendo en cuenta el gran revuelo que se generó, especialmente ya que se trata de uno de los equipos que pelea el descenso en la Liga de Rusia, el técnico de la selección peruana salió al frente para responder ante los cuestionamientos en contra de su equipo.

Manuel Barreto fue contundente al recalcar que en dicho encuentro amistoso se decidió por darle rodaje a jugadores jóvenes, muchos de ellos sparrings, y probar nuevas alternativas. Además, aseguró que al tratarse de un partido de práctica el resultado no tiene importancia.

"Jugamos tres tiempos de 25 minutos y hemos dado oportunidad a todos los chicos de participar. Es un amistoso en el que el resultado no tiene mayor relevancia (derrota 5-1 ante PFC Sochi). Era la posibilidad de dar rodaje a los chicos e incluso sparrings de la selección. Hemos aprovechado cada entrenamiento para ir creciendo y mejorando", expresó el técnico nacional.

Manuel Barreto opinó sobre el amistoso ante Chile

De igual manera, Barreto dedicó palabras a lo que será el amistoso internacional ante la selección chilena, dejando en claro que afrontan este compromiso con mucha concentración y entusiasmo, ya que se trata de un clásico rival.

"Para nosotros siempre el partido siguiente es el más importante. Es verdad que es un clásico, es un partido importante para nosotros y con una rivalidad importante. Estamos entusiasmados para poder dar una buena presentación", sentenció.

