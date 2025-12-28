Pablo Lavandeira sacude el mercado tras ser anunciado por rival de Alianza Lima: "Hasta fines de 2027"

¡Sorpresivo! Luego de varias temporadas, el futbolista Pablo Lavandeira le puso fin a su etapa en Alianza Lima y ahora se unirá a un emblemático elenco peruano que será rival de los blanquiazules. Nos referimos a FC Cajamarca, recién ascendido a la Liga 1 2026.

Icónico club peruano anunció el fichaje de Pablo Lavandeira

Mediante las redes sociales, el conjunto de altura hizo oficial el arribo del ex Universitario de Deportes con un categórico pronunciamiento en donde destacaron la jerarquía futbolística del volante ofensivo. Asimismo, indicaron que su contratación será clave para conseguir todos los objetivos de la institución.

"¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Pablo Lavandeira! Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Lavandeira llega a la "Tierra del Cumbe" para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Pablo! Vamos juntos por la gloria", señaló el club en su cuenta de Facebook.

FC Cajamarca anuncia el fichaje de Pablo Lavandeira

Alianza Lima se despidió de Pablo Lavandeira

Mediante un emotivo video, Alianza Lima le dijo adiós al mediocentro de 35 años, quien logró el título de 2022 con los victorianos. "Cada etapa deja huella. Gracias Pablo por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del club", acotaron.

Los números de Pablo Lavandeira en Alianza Lima este 2025

Debido a una grave lesión a mitad de temporada, Lavandeira estuvo lejos de tener el protagonismo deseado en el cuadro aliancista. Por ende, según las estadísticas solo disputó oficialmente 16 partidos, de los cuales marcó un gol y brindó 1 asistencia.

¿Por cuánto tiempo será el contrato de Pablo Lavandeira en FC Cajamarca?

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el también extremo izquierdo tendrá un vínculo de larga duración con el elenco cajamarquino. "Pablo Lavandeira es nuevo jugador de FC por dos años, hasta fines de 2027", señaló. De otro lado, reveló que el uruguayo nacionalizado peruano arrancará con la pretemporada el 3 de enero.