¿Firmará? Abel Hernández tomó firme postura tras posible fichaje por Universitario: "Prioridad"

Universitario de Deportes ya inició su planificación para la siguiente temporada, donde tendrá que afrontar la Liga 1 Perú y la Copa Libertadores con el objetivo de seguir haciendo historia. Por ello, buscan potenciar su ofensiva con el fichaje del delantero Abel Hernández. Ahora, revelan la postura del jugador ante la posibilidad de vestirse de crema.

En los últimos días, sonó con fuerza el nombre de Abel Hernández para llegar a tienda crema, esto luego de que le agrada mucho al DT Jorge Fossati, aunque por el momento no ha habido un contacto concreto para poder realizar esta operación.

Abel Hernández tomó firme postura tras posible fichaje por Universitario

En el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', analizaron y debatieron sobre el posible fichaje de Abel Hernández por Universitario, una incorporación que llegaría para competir el puesto de delantero con Álex Valera y que se considera de primer nivel para potenciar al equipo.

En ese contexto, el periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer la postura del atacante uruguayo. Según explicó el comunicador, por ahora la prioridad de Hernández es continuar su carrera en Uruguay, situación influenciada también por el interés de Peñarol en repatriarlo, además de su gran presente en Liverpool.

Video: Denganche

"Me dicen que la prioridad por Abel Hernández está en Uruguay, que se quede ahí. Ya no es solo la posibilidad que se quede en Liverpool, sino que Peñarol, entiendo, también quiere que regrese a sus filas", reveló el citado comunicador.

Abel Hernández ha tenido una notable temporada

En este 2025, Abel Hernández ha mantenido un notable rendimiento, dejando en evidencia su gran jerarquía y que pese a sus 35 años sigue vigente. En total, ha jugado 36 partidos en esta temporada, donde ha marcado 25 goles. Una cifra que lo posiciona como el máximo goleador de Liverpool de Uruguay.

