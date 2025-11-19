Cienciano quiere armar un equipazo para el 2026 y se interesa en campeón con Universitario

Los clubes de la Liga 1 empiezan con sus movimientos para fichar a los mejores jugadores en el mercado de fichajes del fútbol peruano. Es por eso que Cienciano quiere dar un golpe sobre la mesa y se interesa en el futbolista que salió campeón con Universitario de Deportes: estamos hablando de Gustavo Dulanto.

Cienciano quiere dar el golpe sobre la mesa y se interesa en jugador de Universitario

Según informaron los comunicadores Gustavo Adrianzén Romo y Ernesto Jerónimo Macedo, Dulanto, quien actualmente pertenece a Universitario, está entre los intereses de Cienciano del Cusco para reforzar su plantilla en 2026.

Cienciano se interesa en Gustavo Dulanto, jugador campeón con Universitario de Deportes.

"Gustavo Dulanto interesa a Cienciano de cara a la Liga 1 del 2026. El experimentado defensa central disputó el Clausura del 2025 con ADT", informaron a través de X (anteriormente Twitter).

Es importante mencionar que el defensa mantiene un contrato actual con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que en caso de que el cuadro cusqueño desee ficharlo, tendrá que comprar su pase o negociar su préstamo.

Actualmente, Gustavo Dulanto juega en la Asociación Deportiva de Tarma (ADT) y ha sido clave desde su llegada al club para ayudarlos a estar cerca de la Copa Sudamericana 2026.

El defensa central llegó al club tarmeño al inicio del Torneo Clausura y desde entonces ha disputado 14 de los 17 partidos posibles. Además, anotó un golazo que tuvo cierta probabilidad de ser nominado al Premio Puskás, pero finalmente no lo fue.

El futuro de Dulanto ahora está en veremos, ya que deberá retornar a Universitario de Deportes tras haber acabado su cesión a ADT, sin embargo, Cienciano muestra interés en su fichaje y podría dar la sorpresa con su contratación.