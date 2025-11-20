- Hoy:
Andy Polo se rinde ante ex River y lo pide para lograr el tetracampeonato de la 'U': "Perfección"
Universitario quiere a como de lugar el tetracampeonato del fútbol peruano, por lo que Andy Polo pide a ex River Plate para sorpresa de los hinchas.
Universitario de Deportes es uno de los clubes que ya planifica lo que será la temporada 2026. Es evidente que el sueño de la hinchada, jugadores, cuerpo técnico y directiva crema es el tetracampeonato; por lo que un referente del club, como Andy Polo, ha sorprendido con sus declaraciones respecto a una pieza clave para lograr el título nacional del siguiente año.
Se trata del ex River Plate de Uruguay, Jorge Fossati, quien actualmente mantiene contrato con Universitario de Deportes desde su regreso a mediados del 2025. Si bien aún hay un vínculo con los 'merengues', hay informaciones que especulan una posible no continuidad de cara a la obtención del tetracampeonato.
Es por ello, que Andy Polo tomó la palabra en una entrevista al periodista conocido como 'Takodoro', en el que expresa su deseo de tener a Jorge Fossati para el 2026, y pide que se mantengan en el cargo por todo lo que significa para los jugadores su presencia en el primer equipo.
"Ojalá se pueda quedar. Estamos muy contentos con él. Por la clase de entrenador que es, por la jerarquía que tiene. Es un entrenador que nos conoce a la perfección. Es un director técnico de jerarquía. Siempre quiere ganar, te lo transmite tanto dentro como fuera del campo", manifestó el atacante de la 'U'.
De esta manera, es claro el aporte de Jorge Fossati al mando del plantel crema, que tendrá una base sólida de cara a la campaña 2026. Es evidente que hay muchas especulaciones sobre quiénes se quedarán en el primer equipo, así como los que dejarán la institución ante ofertas del exterior y/o clubes de Liga 1.
Jorge Fossati cierra el año con Universitario
Universitario de Deportes afrontará su último partido del Torneo Clausura 2025 ante Los Chankas en Andahuaylas. Jorge Fossati estará al mando del equipo y buscará cerrar la edición de la Liga 1 con un triunfo que lo mantenga invicto del certamen local. El choque entre ambas instituciones será este sábado 22 de noviembre a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT).
Notas Recomendadas
