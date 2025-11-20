¿Gabriel Costa, tricampeón con Universitario, será el flamante refuerzo de Sporting Cristal?

Con el cierre de la temporada 2025, el mercado de pases en el fútbol peruano se empieza a activar. En los últimos días, surgió el rumor que Gabriel Costa está en los planes de Sporting Cristal. Esto desató una serie de dudas entre los hinchas celestes.

En su arribo a Lima, tras ganar a Atlético Grau, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, habló sobre este rumor. El directivo rimense descartó cualquier acercamiento con el atacante de Universitario.

"Nosotros no vamos a hablar absolutamente de nadie, estamos tranquilos con lo que está sucediendo. El torneo no ha terminado y no es momento hablar de nombres, lo digo con todo respeto a la persona que se ha mencionado", señaló Zevallos a Entre Bolas.

Gabriel Costa tiene contra con Universitario

Es importante señalar que Gabriel Costa renovará con Universitario por una temporada más. Por una cláusula, el vínculo contractual entre el jugador y el club se ampliará automáticamente tras cumplir los objetivos en este 2025.

Si bien el deseo de Costa es seguir en Universitario, desde el club analizarán su préstamo. Aún no hay una decisión sobre este punto. En los próximos días, la dirección deportiva de la 'U' se reunirá con Jorge Fossati para conversar sobre refuerzos y la planificación de la temporada 2026.