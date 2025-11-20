Futbolista firma contrato con Cristal luego de recibir llamado para enfrentar a Chile: "En casa"

Sporting Cristal no logró su objetivo de coronarse campeón nacional y los hinchas han expresado su desazón ante la directiva. Esto no solo involucra al equipo principal masculino, sino al femenino que quedó en instancias de semifinales tras caer abultadamente contra Universitario de Deportes.

Es por ello, que ahora se comienza a gestionar en cuanto a las renovaciones de contrato, en el que se ha hecho oficial la firma de Olenka Gutiérrez hasta la temporada 2027. La defensa de 24 años es observada desde hace varios años por la FPF, por lo que es evidente sus convocatorias al plantel femenino absoluto.

De hecho, la central ha recibido el llamado del profesor Antonio Spinelli para los partidos ante Chile y Venezuela por las respectivas jornadas de la Liga de Naciones Femenina. La Bicolor confía en sus capacidades y está dentro de la convocatoria para este 'Clásico del Pacífico' que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

"¡Nuestra defensa se queda en casa! Olenka Gutiérrez seguirá defendiendo a la Celeste hasta 2027", informó el club 'rimense' en sus redes sociales.

Olenka Gutiérrez se queda en Sporting Cristal.

Olenka Gutiérrez se ha ganado el titularato en el equipo de Sporting Cristal en este 2025, siendo una pieza fundamental para competir a lo largo de la Liga Femenina. En esta ocasión, se le extendió su vínculo hasta la edición 2027, sabiendo que es una futbolista con gran perspectiva en vías de lograr el ansiado título nacional.

Renovaciones de Sporting Cristal Femenino 2026

De momento, el plantel femenino de Sporting Cristal viene confirmando las siguientes renovaciones de cara al 2026: