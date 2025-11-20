Confirmado: Sporting Cristal definió imponente estadio para afrontar los Playoffs de la Liga 1

Sporting Cristal logró un triunfo agónico 2-1 ante Atlético Grau de Piura por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Con ello, el cuadro que lidera el técnico Paulo Autuori tiene la mirada puesta en afrontar los Playoffs de la Liga 1. Los celestes están a la espera de conocer si se verán las caras contra Alianza Lima o Cusco FC.

Sporting Cristal definió imponente estadio para jugar los Playoffs de la Liga 1

Teniendo en cuenta que ya se oficializaron las fechas para los playoffs de la Liga 1 2025, el director deportivo de la escuadra cervecera, Gustavo Zevallos indicó que en el primer encuentro de esta etapa serán locales en en Estadio Nacional de Lima, ello pese a que existían rumores sobre que no podían hacer uso del coloso del José Díaz por mantenimiento o eventos programados.

"El primer partido lo vamos a jugar ese día 2 de diciembre a las ocho de la noche en El Nacional. No tenemos ninguna preferencia", expresó en una reciente entrevista.

(Video: YouTube Enredadosc)

De otro lado, respecto al rival al que quisieran enfrentar, la autoridad del elenco rimense dejó en claro que no tienen ningún equipo favorito, pues los de Autuori están mentalizados en lucharle de igual a igual a cualquier oponente.

"Me parece que para lograr ese objetivo tan ansioso de participar como en fase de grupo de Libertadores, tenemos que ir y enfrentar al que nos toque. No nos vamos a poner a decir quiero este, quiero el otro. Creo que estamos preparados para enfrentar a cualquiera de ellos", agregó Zevallos.

¿En qué puesto se ubica Sporting Cristal en la tabla Acumulada?

Después de la victoria sobre el 'Patrimonio de Piura', el cuadro bajopontino marcha en la cuarta posición de la tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con 63 unidades. Los supera Alianza Lima en el tercer lugar con 2 puntos.