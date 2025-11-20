¿No sigue? Sporting Cristal confirmó el futuro de Felipe Vizeu para el 2026: "Absoluto..."

Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura con una victoria ante Atlético Grau en Sullana por 2-1 y ahora espera conocer a su rival en los play off para buscar la clasificación directa a Fase de Grupos de la Copa Libertadores, que será Alianza Lima o Cusco FC.

Asimismo, el área deportiva viene trabajando en la conformación del plantel 2026 de cara a su participación en la Copa Libertadores y buscando ser campeón nacional luego de cinco años.

Además de los fichajes, en el Rímac también vienen decidiendo qué futbolistas del actual plantel seguirán en el club, entre los cuáles aparece Felipe Vizeu. Según el propio Gustavo Zevallos, ni siquiera han contemplado la posibilidad de rescindirle contrato al delantero brasileño, con vínculo hasta diciembre del 2026.

"No, yo tajantemente te digo, en lo absulto. Nadie ha hablado de eso. Nosotros estamos contentos con lo que es como profesional. Lo descarto completamente, jamás se ha dicho una cosa como esta", dijo el gerente deportivo del club bajopontino, en diálogo con EnredadoSC.

Asimismo, el directivo asegura que en su gestión se encuentran bastante conformes con sus últimos refuerzos. "Estamos contentos con Araujo, con Benavente, con Felipe, con Abram. Son jugadores que vienen a aportar, tienen experiencia y eran necesario dentro del plantel", agregó.

Felipe Vizeu y sus números en Sporting Cristal

Felipe Vizeu solo ha jugado siete partidos con camiseta de Sporting Cristal y marcó dos goles. En La Florida esparan que para la próxima temporada tenga mayor continuidad y pueda mejorar esas estadísticas.