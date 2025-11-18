¡Batacazo! Cristal hace oficial la firma de volante que está en la convocatoria de la selección

0
Concentra con la selección peruana y ahora Sporting Cristal hace oficial que estampó su firma por todo el 2026 para alegría de los aficionados.

Diego Medina
Sporting Cristal confirma la llegada de volante que concentra con la selección peruana.
Sporting Cristal confirma la llegada de volante que concentra con la selección peruana. | Foto: X Sporting Cristal
En medio de su concentración con la selección peruana, Sporting Cristal dio la grata noticia a sus fieles aficionados con la firma de volante que promete dar muchas alegría al conjunto celeste. Es claro que los resultados no han acompañado al plantel en este 2025, por lo que ahora la directiva hizo los esfuerzos por conseguir la rúbrica de mediocampista.

Sporting Cristal incorpora a futbolista brasileño en su primer equipo.

PUEDES VER: Confirmado: Sporting Cristal incorporó a futbolista brasileño y desata la locura en hinchas

Se trata de la volante Rubí Acosta, quien terminaba su vínculo con la escuadra del Rímac a fines del 2025. Sin embargo, los altos mandos de la institución 'bajopontina' decidieron renovarle contrato en medio de su llamado de último minuto a la selección peruana femenina de cara a los compromisos de la Liga de Naciones.

"¡Rubí Acosta se queda en casa! Nuestra seleccionada seguirá defendiendo el mediocampo Celeste hasta 2027", informó Sporting Cristal Femenino en sus redes sociales.

Sporting Cristal

Rubí Acosta renovó con Sporting Cristal.

No es la primera novedad en cuanto al plantel femenino de Sporting Cristal, ya que hace poco también confirmaron las renovaciones de contrato de Fabiana Oribe y Ana Iraha. Ahora, en esta nómina se suma la '10' de la escuadra 'cervecera', por lo que el equipo poco a poco comienza a sostener su base de cara al 2026.

Rubí Acosta fue convocada a la selección peruana

Recientemente, la FPF hizo oficial un comunicado en el que anuncia la convocatoria de último momento de Rubí Acosta a causa de la lesión de Allison Azabache de Alianza Lima. El comando técnico apostó por la mediocampista de Sporting Cristal, quien mostró un gran nivel a lo largo de la Liga Femenina 2025.

"La FPF informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los exámenes médicos realizados a las futbolistas Maryori Sánchez y Allison Azabache del Club Alianza Lima, se ha determinado que las deportistas quedan desafectadas de la convocatoria para los partidos contra Chile y Venezuela por las fechas 3 y 4 de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. En ese sentido, la FPF anuncia las convocatorias de las deportistas Jenyfer Loli y Rubí Acosta, del Club Alianza Lima y Sporting Cristal, respectivamente", se lee.

Selección peruana, Sporting Cristal

Selección peruana femenina convocó a Rubí Acosta de Sporting Cristal.

Diego Medina
