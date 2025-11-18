¿Indirecta a Gareca? FPF dejó fuerte mensaje tras derrota de Perú ante Chile en el cierre del 2025

Las selecciones de Perú y Chile se enfrentaron en un partido amistoso por fecha FIFA en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, y dejó como resultado un triunfo por 2-1 para ‘La Roja’. De esta manera, la Blanquirroja se despide del 2025 con una derrota que agrava el mal momento del equipo tras no lograr la clasificación al Mundial 2026.

Álex Valera se encargó de abrir el marcador de penal al minuto 35 del primer tiempo tras una falta en el área que él mismo originó, mientras que el elenco chileno logró darle vuelta con los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio en la etapa complementaria. Como era de esperarse, las diversas reacciones no tardaron en aparecer y la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) dejó un contundente mensaje.

Selección peruana y un mal cierre del 2025 en partidos amistosos

Cabe mencionar que la Blanquirroja que dirige el entrenador Manuel Barreto de manera interina cuenta con nuevos rostros en el plantel. Un renovado equipo que forma parte del recambio generacional. En medio de esta situación, y tras el amargo empate, el ente máximo del fútbol peruano se pronunció: “El trabajo continúa. Seguimos construyendo, mirando hacia adelante”.

La publicación de la FPF tras la derrota frente a Chile

La selección peruana está obligada a revertir la situación luego de los terribles números obtenidos en las recientes clasificatorias sudamericanas. Para ello, el director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, tiene la misión de encontrar al técnico ideal con el que puedan luchar para volver a una Copa del Mundo luego de Rusia 2018.

Aunque en el 2026 no habrá competencias oficiales para la Bicolor, lo cierto es que el nuevo comando técnico que se elija deberá buscar mejorar el plantel y consolidar un once titular con el que puedan luchar por todos los objetivos con el apoyo de su fiel hinchada.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre el recambio generacional?

“Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”, dijo el extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, en una entrevista que dio para El Comercio hace unos días.