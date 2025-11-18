Ex Vélez tiene todo acordado para jugar en Universitario en el 2026: "Es un hecho"

Se termina el 2025 y Universitario de Deportes logró el tricampeonato del fútbol peruano para alegría de los hinchas cremas, quienes se ilusionan ahora con los nuevos retos en la temporada 2026 donde buscarán el ‘Tetra’ en la Liga 1 y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, y a poco de finalizar el Torneo Clausura, se conoció una importante noticia para todos los aficionados.

El club merengue es consciente que para lograr todos los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, con el nuevo título nacional conseguido se enfocará en el mercado de pases donde las renovaciones, fichajes y salidas darán la hora. Precisamente, uno de ellos se dio a conocer, siendo un jugador con amplia experiencia.

Universitario prepara la temporada 2026 en busca del ‘Tetra’

“Hay acuerdo total entre la Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes por la venta-compra del pase de Jairo Vélez, se va a quedar confirmado en la ‘U’, es un hecho, los documentos se van a firmar en los próximos días, Vallejo había pedido esperar por el tema de la final que terminó perdiendo con CD Moquegua y se queda en segunda división, pero Vallejo ya aceptó las condiciones que estaban establecidas y se ha dado todo, y se va a firmar el contrato. Jairo Vélez pasará a ser de la ‘U’ completamente al 100%”, informó el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 MAX.

