Ex Universitario y Alianza sorprende al revelar su amor por Sporting Cristal: "Club de mis amores"

Sporting Cristal es uno de los clubes más emblemáticos del Perú y ha contado con grandes futbolistas a lo largo de su historia. Aunque el cuadro 'celeste' no atraviesa su mejor momento en la Liga 1, Alexi Gómez, exjugador de Universitario de Deportes y Alianza Lima, no dudó en mostrar su simpatía y preferencia por los rimenses.

Alexi Gómez, ex Universitario y Alianza Lima, reveló su amor por Sporting Cristal

Durante una entrevista con el programa 'Fusión Deportiva', Alexi Gómez fue consultado por su sentir ante su fichaje fallido por Sporting Cristal a mediados de temporada, especialmente teniendo en cuenta que fue el club donde se formó profesionalmente.

Ante ello, la 'Hiena' Gómez no dudó dejar de lado su paso como jugador de Universitario y Alianza Lima, revelando que su verdadera pasión es por el cuadro del Rímac. Asimismo, indicó que poder fichar por Sporting Cristal es uno de sus sueños y retos pendientes en su carrera.

Video: Fusión Deportiva

"Yo me forme en Sporting Cristal, le agradezco mucho por qué es el club de mis amores. Se rumoreó bastante sobre mi llegada, todos los que me conocen saben que es uno de mis sueños que me faltan cumplir. Se tanteo en su momento, yo sé que en algún momento se va a dar, si no es ahora, es más adelante, pero se va a dar", expresó el futbolista.

Aun así, el lateral de 32 años dejó claro que seguirá siendo hincha de Cristal, aunque no llegue a jugar en las mayores del club. Destacó que su hijo forma parte de las divisiones menores del equipo, asegurando que, al menos, su linaje continuará ligado al club. "Mi hijo está en las divisiones menores de Cristal y si no me toca a mí, le va a tocar a él", acotó.

Alexi Gómez reveló que estuvo cerca de firmar por Sporting Cristal

Asimismo, Alexi Gómez reveló que si se dieron conversaciones para que pueda estampar su firma por Sporting Cristal. No obstante, estas no terminaron llegando a buen puerto. "Sí, estuvo bastante cerca la verdad. Si no se dio, es por algo, solo toca esperar tranquilo", sentenció el futbolista nacional.

Alexi Gómez: Su paso por Universitario y Alianza Lima

Alexi Gómez llegó a Universitario de Deportes en 2013, donde permaneció dos temporadas antes de dar el salto al fútbol del exterior. En 2016 regresó al cuadro crema y jugó otras dos temporadas. En total, disputó 123 partidos con la camiseta merengue, anotando 22 goles.

En contraste, su paso por Alianza Lima en 2020 fue diferente, ya que no logró el rendimiento esperado y formó parte del plantel que terminó en los últimos puestos de la Liga 1. Con los blanquiazules jugó 22 partidos y anotó 2 goles, dejando el club la temporada siguiente.