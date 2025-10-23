- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
¡Purga total! Roberto Mosquera despide 3 jugadores de Alianza Universidad para salvar el descenso
Alianza Universidad se juega la permanencia en la recta final de la Liga 1 2025, por lo que Roberto Mosquera tomó la decisión de separar a 3 jugadores.
Uno de los clubes que está seriamente involucrado en la zona de descenso es Alianza Universidad de Huánuco. El equipo que lidera Roberto Mosquera no viene consiguiendo resultados positivos, por lo que ahora mismo puede ir a Segunda División. Ante ello, el club huanuqueño decidió separar a 3 jugadores de jerarquía por actos de indisciplina.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones
Alianza Universidad separó a Jesús Barco, Alexi Gómez y Carlos Ascues
Se trata de los futbolistas Jesús Barco, Alexi Gómez y Carlos Ascues; quienes fueron involucrados en un acto de indisciplina en señal abierta. Si bien no hay nombres expuestos como tal, medios de dicha región informan que los tres jugadores son los afectados ante esta medida del comando técnico y la directiva.
Mediante un comunicado en redes sociales, Alianza Universidad indicó que futbolistas del primer equipo están en el proceso de despido por cometer actos de indisciplina, lo que hace poner en tela de juicio su compromiso con la institución en medio de un duro momento como sostenerse en la Primera División.
"El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", se lee en el comunicado.
Comunicado de Alianza Universidad de Huánuco.
¿Qué partidos le restan a Alianza Universidad para lograr la permanencia?
Estos son los partidos que tiene por delante Alianza Universidad en su afán de salvar el descenso en la Liga 1 2025. El equipo 'blaugrana' tiene cuatro partidos por delante para poder soñar con la permanencia para el 2026.
- Fecha 15: Alianza Universidad descansa
- Fecha 16: UTC vs Alianza Universidad
- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC
- Fecha 18: Alianza Atlético vs Alianza Universidad
- Fecha 19: Alianza Universidad vs Juan Pablo II
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50