Roberto Mosquera se rinde ante la hinchada de Alianza Lima en Huánuco: "Como si jugáramos..."

El experimentado DT de Alianza Universidad no ocultó su sorpresa al presenciar en vivo la gran convocatoria que generó la visita de Alianza Lima a Huánuco para jugar en el estadio Heraclio Tapia León. Fueron miles de hinchas blanquiazules los que se hicieron sentir durante todo el partido y no dejaron de alentar a los dirigidos por Néstor Gorosito.

La campaña de Alianza UDH no está siendo la mejor y esto lo ha llevado a no poder alejarse de las posiciones de descenso. En la previa del duelo contra el equipo blanquiazul, Roberto Mosquera no dudó en destacar la presencia de los hinchas de su rival a pesar de ser visitantes en Huánuco.

"La presión es como si jugáramos aquí de visita, pero bueno, estamos acostumbrados a que esto suceda hasta que tengamos una hinchada mayor que nos apoye", explicó Mosquera sobre la poca cantidad de personas que llegaron para apoyar a Alianza Universidad a comparación de los blanquiazules que se hicieron sentir desde el primer minuto.

Mosquera destacó presencia de hinchas blanquiazules en Huánuco.

En conversación con L1 MAX, Roberto Mosquera fue claro al señalar que no está preocupado por el descenso de Alianza Universidad, sino que, por lo contrario, está enfocado en seguir luchando fecha a fecha para sacar al equipo de las últimas posiciones.

"Yo voy a estar preocupado hasta el última día del partido. Así se salve de la baja antes, la preocupación es la misma; jugar bien. A través de eso, ganar, y cuando no se puede jugar bien, correr el doble para poder ganar. La responsabilidad no depende de dónde está el puntaje del equipo, sino en que todo tenemos una forma de ver el fútbol. Esto no se borra ni ganando ahora, que queremos hacerlo", explicó.

