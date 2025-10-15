Comerciantes, Ayacucho, UTC y Alianza UDH: los partidos que restan por no descender en la Liga 1
Con Binacional descalificado, solo dos equipos correrán la mala fortuna de descender este 2025 en la Liga 1. Conoce el fixture de los planteles involucrados.
La Liga 1 2025 tiene prácticamente consumado a su monarca por tercera vez consecutiva: Universitario de Deportes. Sin embargo, otro de los aspectos que toma relevancia en la recta final de temporada es el descenso, en el que dos equipos bajarán de categoría para unirse a Binacional que fue descalificado en medio del Torneo Clausura 2025.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, estadio y hora confirmada de la jornada 14 del Clausura
En medio de cómo se viene desarrollando las últimas jornadas de la Liga 1, hay cuatro clubes, de momento, involucrados en la zona de descenso: Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad. Dado este panorama, te damos a conocer el fixture de cada plantel en busca de la permanencia.
Partidos que le restan a Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad
Por el Torneo Clausura 2025, los clubes involucrados en la zona de descenso en la Liga 1 tienen estos partidos pendientes para luchar la permanencia. Uno de los afectados de cierta forma es Alianza Universidad, quien tiene una jornada de descanso, en el que sus rivales tendrían la oportunidad de marcar diferencias en la Tabla Acumulada.
Fecha 15
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
- Universitario vs Ayacucho FC
- Atlético Grau vs UTC
- Alianza Universidad: Descansa
Fecha 16
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
- Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
- UTC vs Alianza Universidad
Fecha 17
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Los Chankas vs Ayacucho FC
- Sport Boys vs UTC
- Alianza Universidad vs Cusco FC
Fecha 18
- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
- UTC vs Sport Huancayo
- Alianza Atlético vs Alianza Universidad
Fecha 19
- Comerciantes Unidos vs ADT
- Cienciano vs Ayacucho FC
- Alianza Lima vs UTC
- Alianza Universidad vs Juan Pablo II
¿Qué otros clubes están involucrados en el descenso de la Liga 1 2025?
De cierta manera, Sport Boys y Juan Pablo II están cerca a esa zona de descenso para la Liga 1 2025. Si bien tienen puntaje mayor a los cuatro mencionados anteriormente, de tropezar en las jornadas restantes podrían complicar su objetivo de mantenerse en Primera División.
Así va la Tabla Acumulada Liga 1 2025
A poco de culminar la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con los equipos involucrados en la zona de descenso. Recordemos, que son 3 clubes los que descienden esta temporada, pero que uno es Deportivo Binacional al ser descalificado por la FPF.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|30
|22
|57
|3. Alianza Lima
|30
|16
|55
|4. FBC Melgar
|32
|14
|52
|5. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|6. Alianza Atlético
|30
|13
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|31
|10
|48
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|30
|7
|41
|11. Los Chankas
|29
|-11
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|30
|-14
|30
|15. Comerciantes Unidos
|30
|-17
|27
|16. Ayacucho FC
|30
|-22
|26
|17. UTC
|30
|-26
|25
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Deportivo Binacional
|-
|-
|-
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50