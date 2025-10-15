Comerciantes, Ayacucho, UTC y Alianza UDH: los partidos que restan por no descender en la Liga 1

La Liga 1 2025 tiene prácticamente consumado a su monarca por tercera vez consecutiva: Universitario de Deportes. Sin embargo, otro de los aspectos que toma relevancia en la recta final de temporada es el descenso, en el que dos equipos bajarán de categoría para unirse a Binacional que fue descalificado en medio del Torneo Clausura 2025.

En medio de cómo se viene desarrollando las últimas jornadas de la Liga 1, hay cuatro clubes, de momento, involucrados en la zona de descenso: Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad. Dado este panorama, te damos a conocer el fixture de cada plantel en busca de la permanencia.

Partidos que le restan a Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad

Por el Torneo Clausura 2025, los clubes involucrados en la zona de descenso en la Liga 1 tienen estos partidos pendientes para luchar la permanencia. Uno de los afectados de cierta forma es Alianza Universidad, quien tiene una jornada de descanso, en el que sus rivales tendrían la oportunidad de marcar diferencias en la Tabla Acumulada.

Fecha 15

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

Universitario vs Ayacucho FC

Atlético Grau vs UTC

Alianza Universidad: Descansa

Fecha 16

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso

UTC vs Alianza Universidad

Fecha 17

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Los Chankas vs Ayacucho FC

Sport Boys vs UTC

Alianza Universidad vs Cusco FC

Fecha 18

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

UTC vs Sport Huancayo

Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Fecha 19

Comerciantes Unidos vs ADT

Cienciano vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs UTC

Alianza Universidad vs Juan Pablo II

¿Qué otros clubes están involucrados en el descenso de la Liga 1 2025?

De cierta manera, Sport Boys y Juan Pablo II están cerca a esa zona de descenso para la Liga 1 2025. Si bien tienen puntaje mayor a los cuatro mencionados anteriormente, de tropezar en las jornadas restantes podrían complicar su objetivo de mantenerse en Primera División.

Así va la Tabla Acumulada Liga 1 2025

A poco de culminar la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con los equipos involucrados en la zona de descenso. Recordemos, que son 3 clubes los que descienden esta temporada, pero que uno es Deportivo Binacional al ser descalificado por la FPF.