Comerciantes, Ayacucho, UTC y Alianza UDH: los partidos que restan por no descender en la Liga 1

Con Binacional descalificado, solo dos equipos correrán la mala fortuna de descender este 2025 en la Liga 1. Conoce el fixture de los planteles involucrados.

Diego Medina
Con Binacional fuera de la Liga 1, dos equipos descenderán al término de la temporada 2025.
Con Binacional fuera de la Liga 1, dos equipos descenderán al término de la temporada 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
La Liga 1 2025 tiene prácticamente consumado a su monarca por tercera vez consecutiva: Universitario de Deportes. Sin embargo, otro de los aspectos que toma relevancia en la recta final de temporada es el descenso, en el que dos equipos bajarán de categoría para unirse a Binacional que fue descalificado en medio del Torneo Clausura 2025.

En medio de cómo se viene desarrollando las últimas jornadas de la Liga 1, hay cuatro clubes, de momento, involucrados en la zona de descenso: Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad. Dado este panorama, te damos a conocer el fixture de cada plantel en busca de la permanencia.

Partidos que le restan a Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, UTC y Alianza Universidad

Por el Torneo Clausura 2025, los clubes involucrados en la zona de descenso en la Liga 1 tienen estos partidos pendientes para luchar la permanencia. Uno de los afectados de cierta forma es Alianza Universidad, quien tiene una jornada de descanso, en el que sus rivales tendrían la oportunidad de marcar diferencias en la Tabla Acumulada.

Fecha 15

  • Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
  • Universitario vs Ayacucho FC
  • Atlético Grau vs UTC
  • Alianza Universidad: Descansa

Fecha 16

  • Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
  • Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
  • UTC vs Alianza Universidad

Fecha 17

  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • Los Chankas vs Ayacucho FC
  • Sport Boys vs UTC
  • Alianza Universidad vs Cusco FC

Fecha 18

  • Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
  • UTC vs Sport Huancayo
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Fecha 19

  • Comerciantes Unidos vs ADT
  • Cienciano vs Ayacucho FC
  • Alianza Lima vs UTC
  • Alianza Universidad vs Juan Pablo II

¿Qué otros clubes están involucrados en el descenso de la Liga 1 2025?

De cierta manera, Sport Boys y Juan Pablo II están cerca a esa zona de descenso para la Liga 1 2025. Si bien tienen puntaje mayor a los cuatro mencionados anteriormente, de tropezar en las jornadas restantes podrían complicar su objetivo de mantenerse en Primera División.

Así va la Tabla Acumulada Liga 1 2025

A poco de culminar la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con los equipos involucrados en la zona de descenso. Recordemos, que son 3 clubes los que descienden esta temporada, pero que uno es Deportivo Binacional al ser descalificado por la FPF.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC302257
3. Alianza Lima301655
4. FBC Melgar321452
5. Sporting Cristal291951
6. Alianza Atlético301350
7. Deportivo Garcilaso311048
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano30741
11. Los Chankas29-1138
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II30-1430
15. Comerciantes Unidos30-1727
16. Ayacucho FC30-2226
17. UTC30-2625
18. Alianza Universidad31-2824
19. Deportivo Binacional---

