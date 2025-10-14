- Hoy:
Sporting Cristal vs Universitario: fecha probable y en qué estadio se jugará el partido postergado
¡Atención! El duelo entre Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025 se aproxima a disputarse en una fecha bastante próxima tras su reprogramación.
Sporting Cristal vs Universitario afrontarán uno de los compromisos más atractivos del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el partido válido por la fecha 14 de la Liga 1 aún no tiene una fecha confirmada luego de su suspensión. Pese a ello, recientemente se conoció que se evalúa jugar en un día tentativo.
Fecha probable del partido Sporting Cristal vs Universitario
De acuerdo a la reciente información que brindó el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, la Liga de Fútbol Profesional, plantea que dicho encuentro entre merengues y rimenses se pueda disputar el próximo jueves 23 de octubre, aunque de momento todavía no hay nada oficial.
Universitario y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
"Se ha dispuesto jugar el Cristal vs Universitario el 23 de octubre, pero la 'U' tendría que jugar tres partidos en siete días y a partir del 25 el Estadio Nacional no estaría disponible", señaló el comunicador. Ante este escenario, desde la 'U' no están conformes toda vez que, con ello, el conjunto de Jorge Fossati tendrá poco tiempo de descanso entre varios cotejos que aún debe sostener en el Clausura.
¿En qué estadio se jugará el Sporting Cristal vs Universitario?
Cabe mencionar que, desde el 25 de octubre, el coloso del José Díaz, ya no podrá albergar ningún espectáculo deportivo, ya que, está separado para conciertos ya programados.
Universitario propone jugar ante Sporting Cristal en fecha FIFA
Según la última información que brindó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta oficial de 'X', la institución estudiantil plantea verse las caras contra el elenco de Paulo Autuori en fecha FIFA. Es decir, durante el periodo en el que la selección peruana sostendrá amistosos internacionales en el mes de noviembre.
El primer duelo de preparación de la 'Bicolor' en dicho mes será contra Rusia el martes 11, mientras que, el segundo choque amistoso frente a Chile, el próximo 18 de noviembre. Actualmente, se maneja dicha posibilidad, y las próximas horas serán determinantes para poder definir una nueva programación.
