Sporting Cristal venció 2-0 a Universitario e ilusiona a sus hinchas con el título del torneo
Sporting Cristal mostró un gran rendimiento y logró superar a Universitario en un duelo clave del torneo, resultado que ilusiona a sus hinchas con el título.
Sporting Cristal mantiene su firme objetivo de ser campeón en todas las competiciones y disciplinas donde participa, buscando consolidarse como uno de los clubes más dominantes del fútbol peruano. En esa línea, los ‘celestes’ consiguieron un resultado destacado al vencer 2-0 a Universitario de Deportes, despertando la ilusión de su hinchada con un nuevo título.
PUEDES VER: Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Nacional: ¿Qué pasó?
Sporting Cristal mostró un gran desempeño y superó a Universitario en la primera fecha del emocionante torneo Adidas Cup Lima 2025. En esta jornada inaugural, las categorías sub-16 de ambos clubes protagonizaron un vibrante encuentro lleno de intensidad.
El conjunto rimense exhibió un juego colectivo sólido y equilibrio en todas sus líneas. Luis Sifuentes abrió el marcador a los 30 minutos, mientras que Alexis Correa selló el triunfo a los 54 minutos tras aprovechar un rebote en el área rival.
Así fue el segundo gol de Sporting Cristal ante Universitario
Con esta victoria, Cristal inició con pie derecho su participación en la competición internacional y sumaron sus primeros puntos, colocándose en lo más alto del Grupo B e ilusionando a su afición con levantar otro trofeo y aumentar su destacado palmarés.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Adidas Cup Lima
|Grupo B
|PJ
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|1
|3
|2. U de Chile
|1
|3
|3. Rosario Central
|1
|0
|4. Universitario
|1
|0
Próximos partidos del Grupo B de la Adidas Cup Lima 2025
Fecha 2:
- Universitario vs Rosario Central (martes 14 de octubre)
- Sporting Cristal vs U de Chile (martes 14 de octubre)
Fecha 3:
- Universitario vs U de Chile (miércoles 15 de octubre)
- Sporting Cristal vs Rosario Central (miércoles 15 de octubre)
Formato de la Adidas Cup Lima 2025
La Adidas Cup Lima 2025 reúne a ocho equipos distribuidos en dos grupos. Los conjuntos que finalicen en el primer y segundo lugar avanzarán a las semifinales de la Copa Oro, mientras que los que ocupen el tercer y cuarto puesto competirán en la Copa Plata. Cabe resaltar que cada partido podrá ser visualizado en Movistar Deportes.
