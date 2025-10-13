Diego Enríquez reveló donde le gustaría jugar tras dejar a Sporting Cristal: "Tengo..."

El arquero Diego Enríquez es uno de los valores altos de Sporting Cristal. Premio a su buen nivel, recibió el llamado de Manuel Barreto para jugar con la selección peruana en el amistoso ante Chile. En el 'Clásico del Pacífico', el portero de 23 años cumplió una buena labor y fue elegido como una de las figuras del 'Combinado patrio'.

En una reciente entrevista con Fútbol como Cancha, Enríquez habló sobre su futuro deportivo. El portero contó que tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2027, pero su idea es dejar el conjunto celeste el próximo año para dar el salto al extranjero.

"Tengo contrato con Sporting Cristal hasta el 2027, pero la idea es ir al extranjero el próximo año. Me gustaría ir al fútbol argentino, brasileño o mexicano", expresó Enríquez.

Diego Enríquez se lució en el amistoso contra Chile

Además, el jugador celeste contó que su deseo es convertirse en el arquero de la selección peruana. Su objetivo es tomar el puesto de Pedro Gallese en un futuro.

"Voy a trabajar para ser el arquero de la Selección. Me gustaría tomar el puesto de Gallese más adelante", señaló uno de los mejores jugadores de la Liga 1.

Diego Enríquez sobre la temporada de Sporting Cristal

Diego Enríquez es hincha de Sporting Cristal, por ello, no dudó en señalar que para el club es un fracaso no lograr el título nacional. Aseguró que las cosas están cambiando en el conjunto rímense.

"Un equipo grande siempre debe pelear los primeros puestos y campeonar. Estos últimos años no han sido así, pero las cosas están cambiando en el club", indicó Enríquez.