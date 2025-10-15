Alianza Lima, Cristal y Universitario quieren firmar a delantero de Tigre de Argentina: "Contacto"

Uno de los futbolistas que se viene ganando un nombre en Argentina es el delantero Marco Rivas. El jugador destaca esta temporada en la reserva de Tigre, razón por la cual, en el Perú, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario han preguntado por él.

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, blanquiazules, celestes y cremas, tienen interés en el fichaje del talentoso atacante de 17 años, quien hasta la fecha aún no tiene un vínculo profesional. ¿Será la sorpresa en el mercado de refuerzos de la Liga 1 2026?

"El delantero Marco Rivas (2008) desde mañana empezará a entrenar con el primer equipo de Tigre de Diego Dabove. Ya hubo contacto con Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Aún no tiene contrato profesional", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Marco Rivas en la mira de los tres clubes grandes del Perú

Marco Rivas será promovido al plantel profesional de Tigre

En vista de su gran presente deportivo, el futbolista Marco Rivas será promovido oficialmente al primer equipo de Tigre de Argentina donde empezará a entrenar desde este jueves con el plantel profesional. Como se recuerda, la joven figura venía disputando la Sexta División en la que era goleador con 15 anotaciones esta temporada.

¿Quién es Marco Rivas?

Marco Rivas es un delantero de 17 años que nació en Argentina, e hijo de padre paraguayo y madre peruana. Se desempeña como delantero, y desde muy temprana edad se viene abriendo paso en el fútbol argentino. También puede jugar como extremo, y sobresale por su buen remate de larga distancia.

Sin embargo, en base a sus buenas actuaciones, su entorno no descarta que Rivas pueda jugar en la selección paraguaya o argentina en el futuro.

Marco Rivas ha sido convocado a la selección peruana Sub18

Marco Rivas jugó con la selección peruana Sub 18

El habilidoso atacante ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección peruana pues hizo lo propio en un amistoso internacional con la Sub 18, además de tener protagonismo en el Sudamericano Sub17 2025. Su visión de juego viene impresionando a sus más cercanos seguidores.