Universitario perdió 3-1 jugando de local y se complicó en la tabla de posiciones
Universitario de Deportes perdió de forma inesperada por 3-1 jugando de local y ahora cambia toda la tabla de posiciones a poco de que acabe el torneo.
Los hinchas de Universitario de Deportes están centrados en el tricampeonato de la Liga 1, sobre todo porque son candidatos a llevarse el Torneo Clausura y con ello ponerle fin a la temporada en el fútbol peruano. Sin embargo, no todo es felicidad para la institución de Ate, debido a que el club perdió por 3-1 en condición de local e inesperadamente se complicó en la tabla de posiciones.
PUEDES VER: ¡Atención! Universitario fijó millonario precio de salida de César Inga ante interés del exterior
Pese a la tristeza que causó en algunos aficionados, es importante resaltar que no se trata del plantel dirigido por Jorge Fossati sino del que está participando en la Adidas Cup Lima 2025. En esta competición participan distintos elencos Sub-16 a nivel nacional como internacional, ya que están Alianza Lima, Sporting Cristal, Cruz Azul, Millonarios y Universidad de Chile, entre otras escuadras. Bajo esa línea, la 'U' perdió toda chance de clasificar entre los dos primeros lugares de su zona.
Y es que Universitario de Deportes perdió 3-1 con Rosario Central jugando en la capital peruano y sumó su segunda derrota consecutiva, ya que en la primera fecha cayó 2-0 con Sporting Cristal. De esta forma, los cremas marchan en la última casilla del Grupo B y quedó eliminado de la Copa Oro, a donde clasifican los dos primeros de cada zona y se enfrentan en semifinales.
La tabla de posiciones de la Adidas Cup. Foto: Movistar.
Sin embargo, no todo está perdido para la 'U', ya que enfrentará a la Universidad de Chile en la última jornada y de todas formas avanzará a la siguiente ronda, aunque de la Copa Plata de la Adidas Cup Lima 2025. Los terceros y cuartos lugares de cada grupo clasifican a las semifinales de este otro certamen, de menor prestigio, y por ahora sus posibles rivales son la Selección Regional FPF (Perú) y Cruz Azul debido a que marchan en los últimos puestos del Grupo A que comandan Millonarios y Alianza Lima.
¿Dónde ver la Adidas Cup con Universitario?
La transmisión de absolutamente todos los partidos de la Adidas Cup viene realizándose mediante la señal de Movistar Deportes para todo el continente sudamericano. Asimismo, podrás ver los encuentros de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y más, a través del canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.
