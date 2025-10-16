Jhilmar Lora perdió continuidad en Cristal y ahora se revela que un grande de Brasil mostró interés

Sorpresas en Sporting Cristal con relación a su futbolista Jhilmar Lora. El lateral derecho quedó prácticamente descartado en el Torneo Clausura 2025 por Paulo Autuori, pero ahora se conoció que hubo un interés de un grande de Brasil por ver su evolución a sus 24 años.

Jhilmar Lora estuvo el radar de Fluminense

En palabras del representante argentino, Narciso Algamis, al programa "Hablemos de Max", confirmó que el nombre de Jhilmar Lora estuvo siendo considerado por el equipo de scouting en Fluminense. Dado su nivel en la temporada 2024, el elenco brasileño apostó por seguir el rendimiento del lateral peruano, pero que al final su nivel decayó para los intereses del 'Flu'.

Si bien Lora no era la única alternativa en el equipo de scouting de Fluminense, es claro que se perdió una gran chance para que el lateral de Sporting Cristal logre dar ese gran salto en su carrera a un grande de Brasil que logró ser campeón de Copa Libertadores y ser uno de los cuadros sudamericanos en jugar el Mundial de Clubes 2025.

"En Fluminense estaban los nombres de Huamán de Sport Huancayo y el lateral Jhilmar Lora de Sporting Cristal. Pero ahora ya no juega", manifestó el representante argentino.

(VIDEO: L1 MAX)

Sporting Cristal no le da continuidad a Jhilmar Lora

A inicios del Torneo Clausura 2025, Jhilmar Lora fue uno de los jugadores que fue notificado por Paulo Autuori de no contar con su juego para lo que restaba de la temporada. Sin embargo, en los últimos encuentros logró ser convocado y sumar algunos minutos para no perder ritmo a sus 24 años de edad.

Jhilmar Lora fue del interés de Fluminense en el 2024.

Su presente le ha perjudicado en los últimos años, ya que llegó a valer 1 millón de euros en su mejor momento futbolístico. Hoy por hoy, Jhilmar Lora registra una cotización de 700 mil euros y, de no encontrar un alza en su fútbol, los números podrían seguir disminuyendo para lamento de su carrera.