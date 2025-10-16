0
Alianza Lima vs Sport Boys HOY por Liga 1

Sporting Cristal es líder del Clausura: sumó tres puntos y 5 goles a favor para modificar la tabla

Sporting Cristal impacta a toda su fiel hinchada al recibir tres puntos claves en el Torneo Clausura, sumado a 5 goles a favor que lo ilusionan con el título.

Diego Medina
Sporting Cristal suma tres puntos para liderar el Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal suma tres puntos para liderar el Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
En horas de la mañana de este jueves 16 de octubre, Sporting Cristal recibió grata noticia que encanta a su afición en esta temporada 2025. El equipo celeste consigue tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones, sumado a 5 goles a favor que lo hace marcar diferencias sobre sus demás rivales.

Universitario lidera la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1

PUEDES VER: Acumulado Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: resultados de la fecha 14

Y es que el elenco del Rímac se hizo fuerte en La Florida para recibir a Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura del Torneo Juvenil Sub 18. En vías de sostener su buen momento obtenido en el Apertura, ahora los 'rimenses' se impusieron con un marcador de 5-0 para celebrar al término de los 90'.

La máxima figura de este encuentro fue Mateo Rodríguez, quien viene alternando de a pocos con el plantel mayor que dirige Paulo Autuori. El atacante juvenil marcó un triplete en este abultado resultado, sumado a los goles de Arnold Cotito y Lionel Herrera. Gran momento de los jóvenes celestes, que quieren pelear cada certamen que hay por delante.

Sporting Cristal

Sporting Cristal celebra triunfo ante Comerciantes Unidos.

De esta manera, Sporting Cristal lidera su grupo A en el Torneo Clausura 2025 del Torneo Juvenil Sub 18 con seis unidades. Los celestes dejan en claro que toman con seriedad este campeonato y ya marcan distancias en este arranque del certamen.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: Grupo A del Torneo Juvenil Sub 18

Así marcha la tabla de posiciones del grupo A del Torneo Clausura 2025 del Torneo Juvenil sub 18 con Sporting Cristal como líder:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal266
2. Juan Pablo II213
3. Atlético Grau213
4. UTC2-23
5. Comerciantes Unidos2-43
6. Alianza Atlético2-20

No olvides revisar tu agenda deportiva

