Velazco arremete contra Cristal y crítica al estadio Alberto Gallardo: "Está sobre el agua"

El partido más importante de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 tiene nueva fecha. Sporting Cristal vs. Universitario finalmente jugarán al próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, un vital encuentro que podría definir las cosas en el campeonato. Esta decisión no gustó para nada en tienda crema y así lo demostró Franco Velazco.

El actual administrador del club impactó este jueves al arremeter contra el conjunto rimense durante su visita a los entrenamientos de la 'U' en Campo Mar, asegurando que hay cosas que deben cambiar en el fútbol peruano y criticar al estadio Alberto Gallardo, diciendo que la mitad del escenario está sobre el agua.

"Eso son cosas que el sistema deportivo de nuestro país tiene que cambiar. Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio Municipal de San Martín de Porres y, que encima la mitad del recinto está sobre el agua", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación.

Video: Jax Latin Media

Velazco siguió mostrando su molestia con Sporting Cristal

En esa misma línea, el directivo merengue reprochó que el recinto deportivo ubicado en San Martín de Porres no se encuentre en las condiciones mínimas necesarias para albergar el compromiso con el elenco estudiantil, como debió de haber pasado en la fecha pactada inicialmente por la organización de la Liga 1.

"Entonces, en verdad no es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar sin ningún tipo de problemas en el estadio Gallardo, como debió haber ocurrido", agregó.