¿César Inga dejará Universitario para firmar por Orlando City de la MLS? Lo último que sabe

César Inga ha sido una de las noticias de la semana, luego de que se conociera que hay múltiples equipos interesados en poder contratar al destacado jugador de Universitario de Deportes. En ese sentido, se rumoreo un posible fichaje por el Orlando City de la MLS, club donde también milita Pedro Gallese.

Cesar Inga a sus 23 años se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del cuadro estudiantil durante la temporada, pues llegó para ser una pieza de recambio y sus grandes actuaciones lo llevó a consolidarse como un habitual titular. Además, ha destacado en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿César Inga dará el golpe firmando por el Orlando City?

En ese panorama, se conoció que hay equipos de la MLS que están interesados en contratar al futbolista y se rumoreaba de un posible fichaje por el Orlando City. Sin embargo, el periodista deportivo Alonso Contreras se refirió a esta posibilidad y dejó en claro que el cuadro estadounidense no contempla firmar al jugador.

"Desde Orlando City no saben nada de sobre César Inga", informó el destacado comunicador, especializado en el fútbol estadounidense, mediante su cuenta personal de 'X'.

César Inga no es una opción para el Orlando City de la MLS.

Asimismo, el citado periodista indicó que considera que su fichaje puede ser valioso para el Orlando City, no obstante, no es factible ya que tienen copado el puesto de lateral izquierdo con dos destacados jugadores internacionales.

"César Inga sería una gran incorporación para Orlando City, pero en el puesto de lateral izquierdo ya están David Brekalo (26), internacional con Eslovenia, y Marín (28), reciente fichaje procedente del Braga", informó Alonso Contreras.

César Inga tiene opciones en el fútbol argentino

Por otro lado, el periodista Gustavo Peralta informó que el representante del joven lateral ya tiene diversas opciones para el futuro de César Inga, entre las que se destaca un club importante de la Liga Profesional Argentina.

"Narciso Algamis tiene una opción de la MLS y de un club importante de Argentina, no de Boca ni River. El representante le ha hecho saber a la 'U' que tiene esta posibilidad que podría materializarse en una oferta pronto", indicó Peralta en L1 Radio.