Universitario 'vengó' a Alianza Lima y derrotó 2-0 a la Universidad de Chile

¡Sorpresa! Universitario de Deportes dio un verdadero golpe sobre la mesa tras vencer por 2-0 a la Universidad de Chile, institución deportiva que sonó mucho en el Perú recientemente debido a que eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los cremas decidieron 'vengar' a su compadre y así lo hicieron.

Resulta que, mientras el plantel de Jorge Fossati se prepara para enfrentar a Ayacucho FC en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, la Sub-16 de los merengues se encuentra compitiendo en la Adidas Cup Lima 2025 y recientemente consiguieron un importante triunfo en la última fecha del Grupo B, precisamente ante el cuadro chileno.

Pese al triunfo, Universitario de Deportes quedó en el último puesto de su zona y fue eliminado de la Copa Oro, viéndose relegado a disputar la Copa Plata. En este torneo de menor nivel, la 'U' chocará con la Selección Regional FPF (Perú) en semifinales y buscará un paso a la gran final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Cruz Azul de México.

Universitario ganó con goles de Piero Ayo y Sandro Cometivos.

Por otra parte, Alianza Lima quedó primero del Grupo A y Millonarios en el segundo lugar, por lo que el cuadro blanquiazul se medirá con Sporting Cristal en las semifinales de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima 2025, mientras que los colombianos harán lo propio con Rosario Central.

¿Dónde ver la Adidas Cup Lima 2025?

La transmisión de absolutamente todos los partidos de la Adidas Cup viene realizándose mediante la señal de Movistar Deportes para todo el continente sudamericano. Asimismo, podrás ver los encuentros de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, la Selección Peruana, y más, a través del canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.