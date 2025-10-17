César Inga viene siendo uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes por rendimiento, jugadas y goles. Además, su destacada participación en la Liga 1 le ha servido para su convocatoria a la selección peruana, despertando el interés de distintos equipos del mundo. Sin embargo, su representante, Narciso Algamis, reveló que existe un problema para venderlo.

Representante reveló el inusual problema del frustrado fichaje de César Inga a Argentinos Juniors

En conversación con Diego Rebagliati, representante de Inga, Algamis, reveló detalles sobre el jugador de Universitario de Deportes y su futuro prometedor, habiendo debutado en la selección de Perú y destacado en Universitario en la temporada 2025.

Video: Jesús Alzamora

Una de las revelaciones que hizo Narciso Algamis al periodista del programa 'D&T' fue que existe un problema al presentar a César Inga como un futbolista polifuncional a un club importante, como en este caso, Argentinos Juniors.

"Es un problema. A veces sí, a veces no. Porque hace dos meses, con Argentinos Juniors, fue contraproducente, ya que estaban buscando un central y no se sabe bien de qué juega en realidad", manifestó.

El representante deportivo explicó que ofrecer al jugador para distintas posiciones en la cancha genera dudas en los clubes, ya que buscan específicamente un jugador para una posición concreta, dedicado a destacar en ese puesto, afectando la transferencia.

Por otro lado, Rebagliati le consultó si realmente hay opción de que César Inga emigre al extranjero dejando a Universitario en cualquiera de las próximas temporadas.

"Hay algunas posibilidades que se están barajando, pero no hay nada sobre la mesa. No hay cláusula de salida, por lo tanto, se tiene que llegar a un acuerdo con Universitario", afirmó.

La información proporcionada por Narciso Algamis indica que se están evaluando alternativas para una eventual transferencia al extranjero del versátil futbolista de Universitario, César Inga.