Ex U de Chile se incorpora a Universitario y club lo hace oficial para desatar la emoción de hinchas

Universitario de Deportes está cerca de concretar el tricampeonato en el fútbol peruano. Gran momento de los cremas que tienen un plantel competitivo para conseguir cada uno de sus objetivos. En medio de este momento de alegría para sus seguidores, se sumó la noticia de que un exfutbolista de U de Chile se integró a los entrenamientos en esta recta final de campeonato.

Se trata de Rodrigo Ureña, quien ha sido uno de los grandes ausentes en los cotejos de los 'merengues' a causa de su lesión y sanción que recibió de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. El volante chileno, con pasado en el cuadro del 'Romántico Viajero', viene entrenando desde hace varias semanas con el primer equipo, tratando de ponerse a la par de sus compañeros para los cotejos restantes.

Justamente, se confirmó que su sanción culminará en el próximo compromiso del Torneo Clausura, por lo que estará disponible para el vital encuentro ante Sporting Cristal. El mediocampista trabaja en Campo Mar bajo la dirección de Jorge Fossati, sabiendo que hay altas posibilidades de que sea titular ante los 'rimenses'.

"Un nuevo día de trabajo. La garra del único grande", escribió Universitario con la postal de Rodrigo Ureña.

¿Por qué la FPF sancionó con 6 fechas a Rodrigo Ureña?

Según el informe arbitral del clásico entre Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura, Rodrigo Ureña bajó de las tribunas para insultar a los jueces del partido. Dado la reincidencia de los actos del futbolista, la Comisión Disciplinaria de la FPF determinó sancionarlo con 6 fechas de suspensión en los siguientes cotejos del certamen.

Rodrigo Ureña vuelve ante Sporting Cristal

El volante chileno viene trabajando semana a semana en su recuperación al 100%. Ahora, Ureña se encuentra en óptimas condiciones y Jorge Fossati lo unió a las labores con el primer equipo. De esta manera, crecen las chances de que el 'Pitbull' reaparezca para el duelo ante Sporting Cristal, el cual puede determinar el futuro campeón del Torneo Clausura.

¿En qué clubes jugó Rodrigo Ureña?

