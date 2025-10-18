Figura de Ayacucho FC reveló su admiración por extranjero de Universitario: "Le pedí la camiseta"

Universitario de Deportes está enfocado en seguir sumando victorias y acercarse cada vez más al título del Torneo Clausura, con el objetivo de consagrarse tricampeón de la Liga 1. Su próximo rival será Ayacucho FC, que buscará dar la sorpresa y ganar en casa. En la previa, un jugador de los ‘Zorros’ sorprendió a los hinchas al rendirse en elogios ante un extranjero de los merengues.

Durante una entrevista con 'L1 Radio', el jugador colombiano Juan Lucumí se pronunció sobre su próximo enfrentamiento ante la ‘U’ y aseguró que será un encuentro sumamente complicado. Además, aprovechó la oportunidad para opinar sobre algunos de los jugadores del plantel crema.

En concreto, el futbolista de Ayacucho FC fue consultado sobre su opinión acerca de Rodrigo Ureña y recordó la ocasión en la que, durante un partido por el Torneo Apertura, lograron intercambiar camisetas. Juan Lucumí no dudó en expresar su especial admiración por el volante de Universitario.

Video: L1 MAX

"Yo le pedí la camiseta (a Rodrigo Ureña) y le dije que lo sigo desde que jugaba en el América de Cali. Me dijo que al final me la daba y así fue: él me buscó, me dio su camiseta y me dijo que le siguiera metiendo y que Dios me bendijera. Fue un lindo momento", expresó el futbolista colombiano.

Estas palabras sorprendieron a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que los elogios provienen de un jugador que enfrentará a Universitario y buscará cortar su buena racha, agregando suspenso a la pelea por el título. Sin embargo, cabe señalar que los ‘Zorros’ también están luchando por mantener la permanencia.

Juan Lucumí elogió la grandeza de Universitario

De igual manera, en otro pasaje de la entrevista, Lucumí señaló que afrontan este partido con la motivación de enfrentar a un rival de gran renombre, asegurando que solo el nombre del adversario los inspira. Por ello, buscarán conseguir un triunfo vital que les permita escapar de la pelea por el descenso.

"Contra la 'U' es un partido que con el solo nombre del rival ya te motivas, te da cierto ánimo. Para nosotros va a ser una linda experiencia, trataremos de sacar un buen resultado y seguir cumpliendo con el objetivo que tenemos que es salvar la categoría", manifestó.