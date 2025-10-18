Ayacucho FC tendrá tres sensibles bajas para el partido ante Universitario

En la previa del partido entre Ayacucho FC vs Universitario, se dio a conocer que los locales sufrirán la ausencia de tres jugadores importantes y no podrán ser parte de la lista de convocados. En ese sentido, los 'merengues' tienen más posibilidades de seguir sumando puntos en el Clausura 2025.

Universitario se mantiene confiado en que podrá conquistar el campeonato de la Liga 1 para coronarse, una vez más, como campeón en el fútbol peruano. Su próximo rival será Ayacucho FC es un partido más que fundamental para mantener la diferencia de puntos con el resto de equipos que lo siguen en la tabla general del Torneo Clausura 2025.

Bajas confirmadas de Ayacucho FC para enfrentar a Universitario

De acuerdo a la información confirmada por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Ayacucho no podrá contar con dos piezas importantes para su enfrentamiento ante Universitario de Deportes. Los ayacuchanos deben sumar de a tres para alejarse de los últimos lugares.

De esta manera, se confirma las bajas de Andrés Aguillar por decisión técnica, Manuel Ganoza y Alonso Tamariz. Estos dos últimos no podrán jugar ante la 'U' luego de haber sido expulsados ante ADT.

Ayacucho FC y las bajas para enfrentar a la 'U'.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Ayacucho FC?

Universitario de Deportes se enfrentará a Ayacucho FC este lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional desde las 8:15 p.m. La realidad para estos dos equipos es diferente; mientras que la 'U' busca seguir sumando para afirmar su primer lugar, Ayacucho FC busca salir de la penúltima posición.