¿Alianza, Universitario o Cristal? 'Joya' de ADT está en la mira de los grandes de la Liga 1

En los últimos años, ADT se ha caracterizado por fichar a jóvenes jugadores y tiempo después sacar réditos con futuras ventas a importantes clubes. Kevin Serna y César Inga son solo algunos nombres que comenzaron a alzar su nivel en el cuadro tarmeño. Ahora, otra 'joya' de su plantel está en la órbita de los equipos más importantes del país.

La presente temporada, el 'Vendaval Celeste' tiene en sus filas a 10 futbolistas menores de 25 años y uno de los más viene destacando en la Liga 1 2025 es Jhair Soto, defensor que proviene de las divisiones menores de la institución. Por su buen nivel mostrado en el campeonato, los grandes del fútbol peruano han puesto sus ojos en él con miras al próximo año.

"El defensa Jhair Soto (22 años), actual jugador de ADT, gusta mucho en los grandes", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta mediante una publicación en las últimas horas a través de su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter), por lo que muchos aficionados se preguntan si los interesados son Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Jhair Soto gusta mucho en los clubes grandes del fútbol peruano. Foto: Instagram - Jhair Soto

¿Quién es Jhair Soto, la 'joya' de ADT que es seguido por los grandes de la Liga 1?

Jhair Soto Rochabrum es un jugador peruano de 22 años y que se desempeña como defensa central, aunque además puede cubrir la posición de lateral derecho. Llegó a ADT a inicios del 2023 después de pasar por las divisiones inferiores de Deportivo Llacuabamba. En su primera temporada con la institución, estuvo en el equipo de reservas y en 2024 ascendió al plantel principal.

Pese a que en la campaña anterior tuvo la oportunidad de debutar en Primera División, el zaguero ha tenido mucho más protagonismo este 2025, en los que ha disputado 1374 minutos en 21 partidos en la Liga 1, en los que anotó un gol a Alianza Atlético y ha impedido que los rivales le anoten en siete compromisos. Además, desde junio se ha ganado un lugar en la alineación base del DT Horacio Melgarejo.

Jhair Soto también ha jugado la Liga 3 con ADT

Asimismo, Soto tuvo una participación importante con la reserva adetina en la Liga 3 2025, en la que jugó como titular 635 minutos en ocho cotejos, en los que marcó dos tantos y dio una asistencia. Sin embargo, no pudo evitar que los de Tarma queden eliminados del torneo en la fase regional.