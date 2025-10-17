¿A qué hora juega Cienciano vs Cusco y dónde ver partido por Torneo Clausura?

Se viene una nueva edición del derbi imperial. Cienciano y Cusco FC se enfrentan este sábado 18 de octubre, en cotejo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 que se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

¿A qué hora juega Cienciano vs Cusco FC?

Perú, Ecuador y Colombia: 18:00

Bolivia y Venezuela: 19.00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00

México: 17:00

Estados Unidos: 19:00 (Miami y Nueva York) y 16:00 (Los Ángeles)

España: 01:00 (del domingo 19)

Cienciano vs Cusco FC: dónde ver

El partido entre Cienciano y Cusco FC será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y WinTV. Además, puedes seguir el cotejo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

Cienciano vs Cusco FC: previa del partido

Más allá de sus últimos resultados negativos, Cusco FC todavía tiene chances matemáticas de ser campeón del Clausura, pero no se puede permitir otro revés tras su último empate ante Comerciantes Unidos.

Por su parte, la 'Furia Roja' no solo quiere terminar de sentenciar la suerte de su rival de turno, también necesita sumar puntos si quiere acceder a un torneo internacional para la temporada 2026.

Cienciano y Cusco FC juegan por el Clausura.

Recordemos que el partido por el Torneo Apertura terminó 0-0, por lo que ambos equipos tienen esa 'espina clavada' de poder sumar de a tres frente a uno de sus tradicionales rivales.