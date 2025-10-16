0

¿Batacazo? Alianza Lima analiza fichar a delantero valorizado en casi un millón para 2026

LÍBERO conoció que la directiva de Alianza Lima está tras los pasos de un importante delantero que brilló a nivel internacional, para reforzar su ofensiva. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Alianza Lima analiza fichar a delantero valorizado en casi un millón para 2026 | Composición: Líbero
Alianza Lima ya comenzó a planificar su plantel para la temporada 2026, luego de quedarse sin opciones de pelear el título de la Liga 1 tras su desempeño en el Torneo Clausura. Con el objetivo de reforzar su delantera y volver a ser protagonista, la directiva blanquiazul tiene en la mira a un atacante extranjero cuyo valor ronda el millón de euros.

LÍBERO pudo conocer mediante su edición impresa que el principal objetivo de la dirección deportiva es potenciar la ofensiva con un goleador de renombre internacional, y el nombre elegido es Azarías Londoño, delantero panameño de 24 años que ha destacado esta temporada con la Universidad Católica de Ecuador.

La dirección deportiva blanquiazul está sumamente interesada en poder firmar al atacante panameño, por lo que ya lo pusieron en agenda para la próxima temporada. Sin embargo, por el momento aún no se han establecido los contactos para iniciar las negociaciones entre las partes. Además, según Transfermarkt, el delantero finaliza contrato a final de la temporada.

Azarias Londoño

Azarias Londoño le anotó un gol a Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Foto: Universidad Católica de Ecuador.

Londoño ha sido una de las piezas clave del equipo ecuatoriano, sumando una gran cantidad de minutos y destacando en torneos internacionales. De hecho, incluso marcó un gol a Alianza Lima en la vuelta de octavos de final, donde dejó una grata impresión en el comando técnico de los 'íntimos'.

Números de Azarias Londoño este 2025

En el transcurso de esta temporada, el atacante panameño ha disputado 35 partidos con la camiseta de la U Católica de Ecuador, registrando 9 goles (3 en Sudamericana) y 10 asistencias, demostrando su alta influencia en el ataque. Además, se ha consolidado como un habitual convocado en la selección de Panamá desde 2022.

¿Cuál es el valor de Azarias Londoño?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Azarias Londoño ha experimentado un notable incremento en su cotización en el mercado: pasó de valer 300 mil euros a inicios de temporada a 800 mil euros en la actualidad, reflejo de su gran crecimiento y proyección internacional.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

