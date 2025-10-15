Alineaciones Alianza Lima vs. Sport Boys: El imponente once de Gorosito para llevarse el triunfo
La alineación de Alianza Lima para el partido contra Sport Boys, que se realizará en Matute. Néstor Gorosito realizará cambios en su oncena titular.
Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras este jueves 16 de octubre en Matute, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Este duelo es importante para el cuadro blanquiazul. Si bien saben que sus opciones para llevarse el segundo certamen del año son pocas, por historia, están obligados a pelear hasta el final. Además, tienen que asegurar su presencia entre los 4 primeros del acumulado.
Posible alineación de Alianza Lima
- Ángelo Campos; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
A su cita contra Sport Boys, Alianza Lima llega con sensibles bajas. En el arco, Néstor Gorosito se vio obligado a realizar un cambio. Guillermo Viscarra fue convocado por Bolivia para los amistosos por fecha FIFA y no podrá estar ante los 'Chalacos'.
Por ello, Ángelo Campos volverá al once titular. El golero de 32 años es uno de los referentes del plantel. Si bien no tuvo continuidad en este 2025, cada vez que le tocó jugar, cumplió un buen papel.
Paolo Guerrero será titular ante Sport Boys
La duda radica en el mediocampo. Pedro Aquino está sentido, pero en Alianza Lima lo van a esperar hasta el final. En caso de no estar en óptimas condiciones, Jesús Castillo tendrá su oportunidad de iniciar las acciones.
Posible alineación de Sport Boys
- Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti
Desde que 'Pato' Cabanillas asumió la dirección técnica, Sport Boys levantó su nivel y los resultados empezaron a acompañarlos. Por esa razón, sus hinchas se ilusionan con ganar en Matute y alejarse de los últimos lugares del campeonato.
"Alianza es complicado, todos los sabemos, por más que no esté en un buen momento, es difícil. Pero nosotros vamos a afrontar los partidos como finales y lo jugaremos como tal", expresó el DT de Sport Boys a L1 Radio.
