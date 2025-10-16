Excampeón con Cristal da fuerte comentario sobre Alianza: "Lamentable estar a 12 puntos de la 'U'"

Uno de los equipos que quedó lejos de competir por el título del Torneo Clausura 2025 es Alianza Lima. El cuadro que dirige Néstor Gorosito no consiguió resultados claves en el certamen, por lo que ahora no depende de sí mismo para hacerse con el segundo campeonato de la Liga 1. En medio de este panorama, un excampeón con Sporting Cristal tomó la palabra para referirse sin filtro sobre la campaña de los 'íntimos'.

Se trata de Óscar Vílchez, un futbolista que también fue considerado en la selección peruana y que pasó por varios clubes del balompié nacional. En medio de una entrevista en el programa "Mano a mano", el campeón con los celestes, y también con tienda blanquiazul, no dudó en calificar el nivel de los aliancistas en lo que refiere a la Liga 1.

Fiel a su estilo, se mostró muy desolado al ser hincha confeso de Alianza Lima, y expresar su sentir al ver que está muy lejos de su clásico rival Universitario. Por si fuera poco, indicó que más destacaron las individualidades del plantel, más no un sistema de juego que pueda competir en todos los certámenes.

"Es una pésima campaña de Alianza, es lamentable estar a 12 puntos de la 'U'. Tenía mucha confianza, pero desde un principio no vi un sistema táctico, vi más individualidades que otra cosa. No me satisface quedarte a mitad de camino en la Sudamericana ni quedar tan lejos de una posibilidad por el título", manifestó en el programa "Mano a mano".

Óscar Vílchez fue campeón con Sporting Cristal y Alianza Lima

Uno de los momentos para la mente del hincha de Sporting Cristal fue su participación en el título del 2012 bajo la dirección de Roberto Mosquera. Sin embargo, también logró celebrar con el club de sus amores, Alianza Lima, en tres oportunidades.

Alianza Lima: 2003

Alianza Lima: 2004

Sporting Cristal: 2012

Alianza Lima: 2017

Óscar Vílchez fue campeón con Sporting Cristal en el 2012. Foto: GLR.

Evidentemente, hay torneos cortos que obtuvo con los blanquiazules como Apertura de 2004 y 2017, así como Clausura de 2003 y 2017. Justamente, fue parte de la vez que Alianza Lima se consagró campeón nacional por hacerse con los dos certámenes de la temporada 2017.