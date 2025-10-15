Destacado jugador dio su palabra y firmará con Alianza Lima para la temporada 2026: "Acuerdo"

Si bien la temporada 2025 no llegó a su final, en Alianza Lima ya están trabajando para lo que será el próximo mercado de pases. El club ya confirmó que el objetivo es mantener la base. Por ello, el primer punto en la agenda son las renovaciones.

Destacado jugador aceptó firmar con Alianza Lima

En la edición impresa de Líbero, informaron que "Alan Cantero tiene un acuerdo de palabra para continuar en Alianza Lima". Ahora, los blanquiazules están negociando con Godoy Cruz para comprar el pase del delantero argentino.

Cantero está a préstamo de Alianza Lima y tras finalizar la temporada deberá volver a Godoy Cruz. Sin embargo, el jugador de 27 años está feliz en Matute y llegó a un consenso con la directiva para firmar su renovación.

Alan Cantero es pieza clave en Alianza Lima

El argentino se convirtió en pieza clave en el sistema de 'Pipo' Gorosito. A falta de fechas para terminar el Clausura, disputó 28 partidos con la camiseta blanquiazul (Liga 1, Sudamericana y Libertadores).

¿Luis Advíncula será el flamante refuerzo de Alianza Lima?

Alianza Lima quiere a Luis Advíncula para la temporada 2026. Se conoce que 'Luchito' no está en los planes de Boca Juniors y no mira con malos ojos volver al fútbol peruano. Si bien aún no hay un acuerdo, en el 'Pueblo Blanquiazul' se ilusionan.

Líbero conoció que la dirección deportiva de Alianza Lima tiene previsto mantener abiertas las conversaciones hasta el cierre de temporada. Luego establecerán contacto con Boca Juniors.

El lateral tiene contrato con Boca hasta finales del 2026. Pero, el deseo de su familia es verlo en Matute con la camiseta de Alianza. Además, Sporting Cristal no cuenta con el dinero para buscar su fichaje.