¡Definido! Alianza Lima confirmó a dos figuras extranjeras por todo el 2026: "Un año más..."

Alianza Lima venció por 3-1 a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura, aunque el resultado no logra revertir su situación en la tabla, donde están casi sin opciones de pelear por el título. Ante este panorama, la directiva ya comenzó a planificar la próxima temporada, con el objetivo de romper la mala racha. En esa línea, se confirmaron a dos figuras extranjeras que defenderán la camiseta blanquiazul.

La expectativa por la próxima campaña de Alianza Lima es grande, pues el club tendrá la obligación de romper la hegemonía de Universitario en el torneo local y seguir destacando a nivel internacional. Por ello, los hinchas esperan que se arme un plantel sumamente competitivo.

Alianza Lima confirmó a dos figuras extranjeras por todo el 2026

En medio de este contexto, luego de la última victoria en Matute, el gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, declaró en la zona mixta ante los medios donde fue consultado por los primeros refuerzos y renovaciones que plantea realizar el club.

Ante ello, el directivo intentó evitar en detalles, aunque terminó revelando que dos figuras extranjeras se vestirán de blanquiazul por toda la próxima campaña para poder pelear el título y se unirán a Erick Castillo, el único renovado de forma oficial.

Video: Movistar Deportes

"La única renovación que el club ha hecho oficial es la de Erick Castillo, pero se especula mucho sobre que jugadores continúan. No es momento, pero lo que puedo decir es que Fernando Gaibor tiene contrato un año más y 'Billy' Viscarra también", señaló el directivo de Alianza Lima

Guillermo Viscarra y Fernando Gaibor son figuras en Alianza Lima

Tanto Guillermo Viscarra como Fernando Gaibor han sido de los extranjeros más destacados en Alianza Lima, siendo figuras esenciales en el planteamiento del equipo. El portero boliviano se consolidó como titular indiscutible en el arco atajando en 43 partidos esta temporada, donde se recuerdan sus grandes actuaciones en los torneos Conmebol.

Guillermo Viscarra y Fernando Gaibor seguirán jugando en Alianza Lima.

Por su parte, Fernando Gaibor es uno de los habituales en el mediocampo, donde suele alternar entre la titularidad o entrando desde el banquillo. El ecuatoriano ha jugado 45 partidos con Alianza Lima, donde ha anotar 2 goles y brindado 5 asistencias, además de ser una salida clara de balón.