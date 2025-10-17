Desde Alianza Lima tienen clara la llegada de Luis Advíncula para la temporada 2026: "Nos encantaría..."

A pesar de sus intenciones de querer luchar hasta la última fecha, alcanzar a Universitario en lo más alto de la tabla parecería difícil para el equipo íntimo. La temporada está por llegar a su fin y mientras se define el futuro de Néstor Gorosito, también empezó a sonar otro nombre; el de Luis Advíncula, actual jugador de Boca Juniors y que hizo su debut en el fútbol peruano jugando para el Juan Aurich.

La prioridad de Alianza Lima es terminar la temporada de la mejor manera y asegurándose ser uno de los representantes del fútbol peruano con los puntos de la tabla del Acumulado. En tanto, los hinchas ya piensan en lo que será la temporada 2026 y los posibles jugadores que podrían llegar. Advíncula es uno de los nombres que están en la mesa y hasta se habló de una cifra descomunal para que llegue a La Victoria.

Franco Navarro aclara situación de Luis Advíncula en Alianza Lima

¿Llegará Luis Advíncula a Alianza Lima? Es la pregunta que los hinchas se hacen, pero lo cierto es que su fichaje podría estar lejos de concretarse, según las últimas declaraciones de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, para los medios nacionales.

Al ser preguntando sobre el interés de Alianza Lima de tener a Luis Advíncula entre sus filas, Navarro Mandayo fue contundente al aclarar que nada de los que se dice sobre las altas cifras para ficharlo son ciertas, pero no duda que le encantaría que el 'Rayo' vista la camiseta blanquiazul.

"Luis Advíncula es un jugador súper interesante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del plano local o internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. En lo personal, lo conozco del paso en la selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca. Se estuvieron hablando de cifras que no son reales, nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico. En ese sentido, hoy por hoy, no es momento para hablar de Luis", indicó el gerente deportivo de Alianza.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

El contrato de Luis Advíncula con el club 'xeneize' finaliza en diciembre de 2026, pero en Argentina y Perú ya se ha empezado a especular sobre la posible salida del jugador peruano para reforzar a Alianza Lima para la siguiente temporada.