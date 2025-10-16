Pedro García aconseja a Luis Advíncula fichar por otro equipo de la Liga 1 y no es Alianza: "Jugaría sin entrenar"

Luis Advíncula es uno de los futbolistas referentes en el fútbol nacional que su excelente rendimiento lo ha hecho dar el salto a nivel internacional. Luego de dejar en alto el nombre del Perú, el jugador de Boca Juniors buscaría nuevos retos y se habla de su posible regreso a la Liga 1. Además de Alianza Lima, también se ha puesto en duda su incorporación a otro equipo.

El desembolso millonario que tendría que hacer Alianza Lima para garantizar la llegada de Luis Advíncula a La Victoria ha causado intriga en los propios hinchas. Los blanquiazules trabajan con miras a lo que será la temporada 2026 y entre sus planes estaría el 'Rayo', que viene siendo titular en Boca Juniors.

Pedro García habla sobre llegada de Advíncula a equipo de la Liga 1

Para empezar a hablar de la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, se debe considerar cómo es su situación actual con Boca Juniors. El futbolista de 35 años tiene contrato con el 'Xeneize' por todo el 2026 y si se va antes de terminar su contrato, el club argentino tendría que verse beneficiado económicamente con su salida; es decir, un desembolso por parte del equipo que lo fiche. No obstante, el préstamo también es una opción que se tendría en cuenta.

Considerando todo este panorama, Pedro García habló en el programa 'Doble punta' y dio su opinión respecto a la llegada de Advíncula a Alianza Lima. "No lo pagaría (la cláusula de un millón y medio de dólares). No es que sea solamente la poca diferencia entre lo que vendió (con Erick Noriega) y lo que vendría a comprar, sino que es un tema de necesidad", sostuvo.

Así también, el reconocido periodista deportivo indicó que además de Alianza Lima, Luis Advíncula también podría ser un buen refuerzo para Sporting Cristal, club que ya vistió su camiseta en el 2010, 2011 y 2012. "Para mí, Advíncula le caería bien a cualquiera equipo del Perú. ¿En la 'U' dónde jugaría? Competiría con Polo. En Sporting Cristal jugaría sin entrenar y sin lugar a dudas. Creo que mejoraría a su equipo por ese lado, igual a Alianza Lima", sostuvo García.

Números de Luis Advíncula

En la temporada, Luis Advíncula ha jugado un total de 22 partidos, donde anotó apenas un gol y una asistencia. El rendimiento de Luis Advíncula este 2025 no están ni cerca de lo que ofreció años anteriores.

Equipos en los que jugó Luis Advíncula

Tras formarse en las divisiones menores de la academia de Alianza Atlético Sullana, Luis Advíncula hizo su debut en el Campeonato Descentralizado 2009 jugando por el Juan Aurich. Sus destacadas actuaciones lograron su llegada al fútbol internacional con el equipo Hoffenheim en Alemania para seguir en el Ponte Preta de Brasil, Vitória Setúbal de Portugal, Bursaspor de Turquía, Newell's Old Boys de Argentina y su paso por el fútbol mexicano. En los últimos años jugó en el Rayo Vallecano de España y actualmente en Boca Juniors desde la temporada 2021.