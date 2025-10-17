Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en su recta final y Alianza Lima busca ganar todos los puntos en disputa, por ello, salió enfocado en el triunfo ante Sport Boys. Como era de esperarse, el resultado generó la algarabía de los hinchas que llegaron a Matute para alentar al club de sus amores, al igual que un ex Bolívar.

Y es que a través de redes sociales, se difundió una imagen de un exfutbolista del cuadro boliviano que estuvo presente en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria antes de sumarse a los entrenamientos del entrenador Néstor Gorosito. Para muchos aficionados blanquiazules, es uno de los refuerzos más destacados.

Exfutbolista de Bolívar captó la atención de los hinchas de Alianza Lima

Se trata de Guillermo Viscarra, exarquero de Bolívar que llegó a La Victoria a finales del 2024 para reforzar el plantel ‘íntimo’ pensando en realizar una gran campaña a nivel internacional y lograr el título nacional de la Liga 1. De acuerdo a sus Instagram Stories, el popular ‘Billy’ estuvo en las tribunas del recinto deportivo observando el encuentro ante la ‘Misilera’.

Cabe mencionar que el guardameta blanquiazul no fue parte de la lista de convocados del 'Pipo' para el choque contra el cuadro rosado tras haber estado convocado por la selección boliviana para los amistosos que tuvieron como parte de su preparación pensando en el repechaje del Mundial 2026.

La publicación de Guillermo Viscarra en Matute

Sin embargo, volverá a la acción con el plantel victoriano enfocados en ganar todo lo que queda del Torneo Clausura 2025 para así poder quedarse con el segundo lugar de la tabla del acumulado, lo que le permite meterse en una mejor fase de la Copa Libertadores 2026.