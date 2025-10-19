Malas noticias para Alianza Lima: blanquiazules recibieron duro golpe en la Tabla Acumulada

El Torneo Clausura 2025 se encuentra a pocas fechas de terminar y Alianza Lima busca conseguir todos los puntos en disputa, pues con el título ya perdido, se enfocan en quedar en el segundo lugar del acumulado. No obstante, recibieron una dura noticia en pleno desarrollo del campeonato.

Los blanquiazules quieren meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa, pero esto solo ocurrirá depende de cómo culmine la lucha por los puntos, pues otros equipos también buscan el mismo objetivo y esperan un tropiezo de los victorianos. En ese contexto, los dirigidos por Néstor Gorosito recibieron un duro golpe.

Alianza Lima y la dura noticia en la Tabla Acumulada

Resulta que en la reciente jornada del Torneo Clausura en el que Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo de visita, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco FC derrotó a Cienciano 2-1, resultado que no solo le permitió al equipo de Miguel Rondelli acercarse un poco a Universitario en la cima, también desplazar a los blanquiazules del segundo lugar del acumulado.

Y es que con este triunfo, los ‘Guerreros dorados’ se pusieron en el puesto dos con 60 puntos, dejando al equipo del ‘Pipo’ Gorosito en el tercer lugar con 58 unidades. Cabe mencionar que esto podría cambiar en caso el conjunto victoriano ganar en la altura de Huancayo, de lo contrario se verá perjudicado con sus aspiraciones.

Cusco FC venció a Cienciano con doblete de Juan Tévez

De esta manera, la lucha en el torneo de esta segunda parte de temporada genera mucha expectativa en los aficionados, sobre todo en los del equipo ‘íntimo’, que esperan no quedarse con las manos vacías al cierre del 2025.

