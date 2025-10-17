Alianza Lima cerró acuerdo con ex U Católica de Chile y solo falta la firma: "Ambas partes..."

Alianza Lima subió al tercer lugar del Torneo Clausura 2025 luego de ganarle 3-1 a Sport Boys del Callao por la jornada 14 de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos fueron superiores en el trámite del encuentro ante la 'Misilera', y consiguieron sumar tres puntos claves en la tabla. Bajo ese contexto, en el post partido, Franco Navarro Mandayo anunció una gran noticia con un ex U Católica de Chile. ¿Quién será?

Alianza Lima cerró acuerdo con ex U de Chile y se acerca su anuncio oficial

El gerente deportivo de la escuadra blanquiazul brindó una reciente entrevista con 'L1 Radio' en donde confirmó que el club logró un acuerdo con el técnico argentino, Néstor Gorosito para extender su contrato con miras a la próxima temporada. A su vez, precisó que todos los integrantes del elenco íntimo vienen siendo evaluados en base a su labor y resultados.

Néstor Gorosito solo está a una firma de hacerse oficial su renovación en Alianza Lima

"Estamos muy avanzados con Néstor Gorosito y los próximos días puede haber novedades, pero va bien. Hay un acuerdo y estamos conformes ambas partes. Estamos en constante evaluación", respondió Navarro Mandayo.

En esa misma línea, el directivo de Alianza Lima fue consultado respecto a la planificación que tendrá el plantel para la temporada 2026, y señaló que, el objetivo de la institución es conservar la estructura principal del equipo.

"Para el año que viene la idea es mantener una base, una estructura. Esto es un proyecto que recién tiene 10 meses, pero priorizamos una continuidad con una base de jugadores que es algo que Alianza en los últimos años no ha podido hacer y creemos firmemente que con esa convicción y haciendo algunos ajustes vamos a tener un buen resultado", acotó.

Néstor Gorosito y su paso como futbolista en U Católica de Chile

El 'Pipo' Gorosito es considerado como un ídolo en U Católica de Chile. El argentino se desempeñó como futbolista profesional en los 'Cruzados' del 1994 al 1995; del mismo modo, tuvo una segunda etapa desde 1999 al 2001. Durante aquellos años, registró un total de 124 partidos, dentro de los cuales marcó 17 anotaciones.