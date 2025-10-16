0

Alianza Lima quiere romper el mercado fichando a figura que brilla en la Liga Turca

Alianza Lima quiere formar una plantilla competitiva y apunta a concretar el fichaje de una figura que destaca en la Liga de Turquía. Todos los detalles a continuación.

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima apunta a fichar a figura de la liga de Turquía
    Alianza Lima apunta a fichar a figura de la liga de Turquía | Composición: Líbero
    Alianza Lima no solo es el equipo de fútbol masculino, también tiene cuadros competitivos en el balompié femenino y el vóley, siendo en esta última disciplina el vigente bicampeón nacional. Sin embargo, en La Victoria no se duermen en sus laureles y apuntan a seguir reforzando su plantilla.

    De acuerdo a la información que maneja la cuenta de Instagram brasileña Portal Volei, el cuadro íntimo viene gestionando la llegada de Kiera Van Ryk, voleibolista canadiense que juega como opuesta y su actual equipo es VakıfBank, de la Primera División de Turquía.

    Kiera Van Ryk

    Kiera Van Ryk podría reforzar a Alianza Lima.

    El citado medio asegura que el fichaje de la opuesta de 26 años solo sería para disputar el Mundial de Clubes en diciembre y luego su próximo destino sería la liga china.

    "Alianza Lima abre la billetera. El club peruano ha hecho una oferta para contar con la canadiense Kiera Van Ryk en el Mundial de Clubes de diciembre. Según fuentes turcas, tras el torneo, la deportista podría fichar por un equipo chino. El equipo peruano quiere reforzar su plantilla para hacer historia en la competición, ¡y la llegada de la canadiense sería un gran paso en ese proyecto", se puede leer en el portal.

    Recordemos que Alianza Lima Vóley ya había fichado a las extranjeras María Alejandra Marín (Armadora), Yanlis Féliz (Opuesta), Maëva Orlé (opuesta) y Aline Timm (central), aunque esta última podría dejar el club por no haber cumplido con las expectativas, sostienen las últimas informaciones.

    Kiera Van Ryk: trayectoria

    • VakıfBank (Turquía)
    • Türk Hava Yolları SK (Turquía)
    • DevelopRes SkyRes Rzeszów (Polonia)
    • Zanetti Bergamo (Italia)
    • British Columbia University (Estados Unidos)

    Alianza Lima no se presentará en la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley 25-26

    De acuerdo a lo declarado por Cenaida Uribe, jefa del equipo en Alianza Lima, el club blanquiazul no se presentará en la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley 25-26, esto porque coincide con la Noche Blanquiazul, donde enfrentará a equipos como Fluminense, River Plate y Regatas Lima.

    Las íntimas fueron programadas para enfrentar a Kazoku No Perú, el domingo 26 de octubre, en la fecha 1 del torneo. Si se confirma su no presencia, Alianza Lima perdería por Walk Over.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

