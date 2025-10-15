Alianza Lima acordó la llegada de su nueva incorporación para la Liga: "Va a reemplazar a..."

Alianza Lima apunta a destacar en todas las disciplinas deportivas en donde compite esta temporada. No obstante, hace poco se conoció que para la Liga Peruana de Vóley 2025-26, el plantel victoriano definió la salida de una figura extranjera, lo cual generó bastante asombro en la hinchada grone a poco del inicio del torneo peruano.

Alianza Lima concretó la llegada de su nueva incorporación

Bajo ese escenario, el periodista deportivo Julio Peña señaló que el conjunto comandado por Facundo Morando acaba de definir la llegada de Abigail Kanakry, quien ahora ocupará el lugar de la portuguesa: Aline Timm.

Abigail Kanakry será nuevo fichaje de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2025-26/Foto: X

"El refuerzo de Alianza va a venir de Estados Unidos, su nombre es Abigail Kanakry", reveló el comunicador en el programa de 'De Una' en Ovación. Con ello, el elenco íntimo completará sus cupos de extranjeras con miras a la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Así también, el comunicador indicó que hay muchas probabilidades de que la opuesta derecha sea presentada en la 'Noche Blanquiazul' a finales de octubre, en lo que también será el regreso de la estadounidense, quien pasó por el club victoriano en 2024, pero luego había anunciado su retiro.

"Va a ser el refuerzo, que va a reemplazar a la portuguesa Aline Timm en Alianza Lima, va a mantener cinco extranjeras el conjunto blanquiazul, va a poder ser presentada, no sé el 25 o el 26, pero debería estar presentada en la Noche Blanquiazul, ella viene de la Universidad de Kentucky, es opuesta, derecha, de 1.88 metros", acotó.

¿Quién es Abigail Kanakry y en qué club ha jugado?

Abigail Kanakry es una voleibolista de 24 años de nacionalidad estadounidense. Dentro de su trayectoria destaca por haber jugado en la Universidad de Kentucky de su natal país, desde 2019 hasta la temporada 2023-24. La atleta se perfila para ser un buen aporte en el cuadro de Facundo Morando, que apunta nuevamente al título nacional.