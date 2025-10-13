Alianza Lima hizo oficial la nueva incorporación de la temporada 2025: "Bienvenido..."

0
A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció una nueva incorporación para la presente temporada de la Liga 1, noticia que generó gran entusiasmo entre los hinchas blanquiazules.

Luis Blancas
Alianza Lima quiere lograr el campeonato de la Liga 1 a todo pronóstico, es por eso que Néstor Gorosito, junto a su plantel, ha decidido ir por todo esta temporada. Además, la escuadra blanquiazul también hizo oficial una nueva incorporación que, sin duda, alegrará a los hinchas que disfrutan de su equipo cada fecha en el Estadio Alejandro Villanueva.

A través de sus redes sociales, Alianza promocionó de manera oficial la llegada de Lima Blue, una clínica dedicada a la podología y que se ubica actualmente en distintos lugares de Lima.

Alianza Lima y la clínica Lima Blue se unieron para brindar beneficios a los socios del cuadro blanquiazul. Foto: Alianza Lima.

"Todos nuestros íntimos disfrutarán de un descuento del 30% en el servicio de Baropodometría y del 25% en profilaxis en la clínica podológica Lima Blue", se puede leer en X.

Es decir, con esta llegada, los hinchas afiliados a 'Hazte Íntimo' podrán acceder a grandes descuentos en la clínica peruana dedicada a los pies.

Además, Lima Blue tiene sedes en distintos distritos de Lima Metropolitana, como San Isidro, Lince, Los Olivos y San Miguel. Además, podrán llamar al 919296464 para sacar citas.

Por último, Alianza Lima anunció que habrá sorpresas con sorteos mensuales para todos los fanáticos que se hayan afiliado a la familia íntima que apoya al club.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

