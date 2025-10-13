Alianza Lima hizo oficial la nueva incorporación de la temporada 2025: "Bienvenido..."

Alianza Lima quiere lograr el campeonato de la Liga 1 a todo pronóstico, es por eso que Néstor Gorosito, junto a su plantel, ha decidido ir por todo esta temporada. Además, la escuadra blanquiazul también hizo oficial una nueva incorporación que, sin duda, alegrará a los hinchas que disfrutan de su equipo cada fecha en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima hizo oficial a una nueva incorporación para la temporada 2025

A través de sus redes sociales, Alianza promocionó de manera oficial la llegada de Lima Blue, una clínica dedicada a la podología y que se ubica actualmente en distintos lugares de Lima.

Alianza Lima y la clínica Lima Blue se unieron para brindar beneficios a los socios del cuadro blanquiazul. Foto: Alianza Lima.

"Todos nuestros íntimos disfrutarán de un descuento del 30% en el servicio de Baropodometría y del 25% en profilaxis en la clínica podológica Lima Blue", se puede leer en X.

Es decir, con esta llegada, los hinchas afiliados a 'Hazte Íntimo' podrán acceder a grandes descuentos en la clínica peruana dedicada a los pies.

Además, Lima Blue tiene sedes en distintos distritos de Lima Metropolitana, como San Isidro, Lince, Los Olivos y San Miguel. Además, podrán llamar al 919296464 para sacar citas.

Por último, Alianza Lima anunció que habrá sorpresas con sorteos mensuales para todos los fanáticos que se hayan afiliado a la familia íntima que apoya al club.