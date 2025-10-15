¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys y dónde ver partido por el Torneo Clausura?
Alianza Lima enfrentará a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura en Matute. Horarios y guía de canales para ver este emocionante partido.
Matute será testigo de un partido entre dos clubes históricos para el fútbol peruano. Alianza Lima recibirá a Sport Boys, este jueves 16 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Si bien el momento deportivo de ambos equipos no es el mejor, hay expectativas por este compromiso.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs. Sport Boys, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- México: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
- Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (día siguiente)
Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios en Estados Unidos
- Washington DC: 9:00 p.m.
- Chicago: 8:00 p.m.
- Denver: 7:00 p.m.
- Phoenix: 6:00 p.m.
- Los Ángeles: 6:00 p.m.
- Anchorage: 5:00 p.m.
¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO?
La transmisión oficial del Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.
¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. Sport Boys?
Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y ver el partido de Alianza Lima vs. Sport Boys:
- DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
- Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
- Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
- Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
- Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD
- Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
¿Cómo llega Alianza Lima?
Alianza Lima no tiene margen de error si quiere seguir peleando por el título del Clausura. Un tropiezo significará despedirse del título del segundo certamen del año y esperar un milagro para lograr el campeonato nacional. Por esa razón, 'Pipo' Gorosito apostará por su mejor once.
Alianza Lima no tiene margen de error en el Clausura
Pedro Aquino está sentido, por lo que la opción de Jesús Castillo empezó a tomar fuerza. El volante de 29 años tendrá la oportunidad para demostrarle al entrenador blanquiazul que es un elemento importante para la recta final del campeonato.
Josué Estrada se perfila como una de las novedades en el equipo titular. El lateral de 29 años será lateral derecho y su objetivo es dar mayor profundidad por las bandas.
