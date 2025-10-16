¿Partido de Alianza Lima vs Sport Boys en Matute quedó suspendido a causa de las marchas?
En las últimas horas, se ha puesto en tela de juicio realizar el partido de Alianza Lima vs Sport Boys en Matute por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán el último partido de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva. No obstante, un tema ajeno a lo deportivo es con respecto a la coyuntura social y política que se vive en el país en los últimos días. Ante estos incidentes, las redes sociales pusieron en duda la realización del compromiso en Matute.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, alineaciones y pronóstico
De hecho, el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, dio un firme comentario durante su programa en vivo de "Hablemos de Max". En pleno momento que atraviesa la capital limeña, manifestó tener la sensación de que el cotejo puede quedar suspendido de último momento en caso las marchas presentes situaciones difíciles de controlar.
"Mi sensación es que se puede cancelar el partido de Alianza vs Boys, si es que se agravan las marchas", expresó el periodista.
(VIDEO: L1 MAX)
Partido de Alianza Lima vs Sport Boys sí se jugará
En medio de esta incertidumbre, se conoció que las garantías de la PNP para el partido de Alianza Lima vs Sport Boys se mantienen vigentes y sin ningún cambio para el cotejo de hoy, jueves 16 de octubre. Según revela el periodista Gerson Cuba de Ovación, todo está encaminado para llevar a cabo el duelo del Torneo Clausura.
"El partido de hoy entre Alianza Lima y Sport Boys si se jugará. Ya hay resguardo policial en Matute y hay garantías de seguridad. Puertas se abren a las 5", informó a través de sus redes sociales.
Hora del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys
Este compromiso del Torneo Clausura entre Alianza Lima vs Sport Boys se juega hoy, jueves 16 de octubre, a partir de las 20:00 horas locales en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50