Vale casi un millón, juega en Cristal y suena para Alianza Lima en 2026: "Le vendría bien..."

El tricampeonato de la 'U' está casi asegurado y eso nadie podrá evitarlo a menos que el equipo merengue tenga un desliz, pero parece poco probable. Debido a que el campeón estaría casi definido, los otros equipos como Alianza Lima han optado por comenzar a pensar lo que será la próxima temporada y hasta se han especulado de algunos nombres. Uno de ellos sería proveniente de Sporting Cristal.

Jugador de Sporting Cristal podría llegar Alianza Lima

Alianza Lima tiene como objetivo mejorar los resultados de esta temporada para el próximo año. A pesar de haber tenido una buena racha a nivel internacional, los blanquiazules descuidaron el campeonato local quedando fuera de la carrera por el Torneo Clausura muy pronto. Para el 2026, se especula de la llegada de Jhilmar Lora.

En el programa de 'A presión', el periodista Denilson Barrenechea recordó que en años anteriores, al jugador de Sporting Cristal ya lo vinculó con Alianza Lima y que podría ser un buen fichaje para el equipo íntimo. Esto viene a raíz de que el Jhilmar Lora no tendría definido del todo su futuro con los 'rimenses'.

"En el caso de Jhilmar Lora, es un futbolista que todavía no hay conversación como tal para tocar la renovación de contrato, pero, no es que el club le haya comunicado que desea prescindir de sus servicios. Por el momento está en 'stand by', pero lo más probable es que no continúe tampoco", explicó Barrenechea. "En esta oportunidad, yo considero que siendo una oportunidad de mercado, a Alianza le vendría bien un jugador como Jhilmar Lora, mejor rodeado", agregó.

¿Cuál es el valor de Jhilmar Lora?

De acuerdo al portal de Transfermarket, el valor actual de Jhilmar Lora es de 700 mil dólares y su récord en el mercado es de un millón de dólares en el 2023. El lateral derecho es uno de los nombres que se especulan que podría reforzar a Alianza Lima para la temporada 2026.

Posible interés de Jhilmar Lora en Brasil

En el programa 'Hablemos de Max', Narciso Algamis confirmó que Jhilmar Lora fue considerado por el Fluminense por su destacado rendimiento en el 2024. "En Fluminense estaban los nombres de Huamán de Sport Huancayo y el lateral Jhilmar Lora de Sporting Cristal. Pero ahora ya no juega", sostuvo el representante argentino.