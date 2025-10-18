Campeón con Barcelona y Real Madrid cayó rendido ante Alianza Lima: "Espectacular"

La campaña realizada por Alianza Lima tanto en Copa Libertadores como en Conmebol Sudamericana sigue causando grata impresión en todo el mundo por los equipos que ha dejado en el camino, como Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. La participación blanquiazul ha sido vista por un crack de talla internacional que supo ser campeón con Barcelona y Real Madrid, quien se rindió ante el club de La Victoria.

Sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más recordados de Sudamérica es Javier Saviola. El exdelantero argentino se encuentra en nuesto país recorriendo algunas ciudades en representación de la Fundación FC Barcelona y no dudó en elogiar lo hecho por los 'Íntimos' en los torneos continentales este 2025, realzando lo hecho por Néstor Gorosito como técnico del equipo.

"Sí me sorprendió. Es importantísimo, de la mano del 'Pipo' (Gorosito), que realmente está haciendo una tarea enorme. Realmente eso es lo que tiene que pasar, que los equipos peruanos puedan competir en Copa Libertadores con los grandes como River, Boca y los equipos brasileños, y que puedan jugarles de igual a igual", señaló en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Javier Saviola sorprendido por como Alianza Lima eliminó a Boca Juniors

En esa misma línea, el 'Conejo' reveló que vio ambos partidos de los aliancistas con Boca por la fase 2 de la Libertadores, quedando gratamente sorprendido por la forma espectacular que compitió el elenco victoriano en Matute y en La Bombonera. Además, aseguró que este es el inicio para que todos los equipos peruanos le jueguen de tú a tú a los clubes más poderosos de la región.

"He tenido la oportunidad de ver el partido (Alianza Lima vs. Boca). Realmente ha competido tanto en Perú como en La Bombonera de una manera espectacular. Eso es el comienzo y ojalá que esto pase habitualmente, que (los equipos peruanos) se planten en países como Brasil, Argentina o Colombia, y pueda dar batalla", agregó.

Javier Saviola fue campeón con Barcelona y Real Madrid

Las palabras de elogio a Alianza Lima no las ha dado cualquiera, sino un futbolista que en su carrera pasó por los mejores clubes del planeta, así como por la selección argentina. Es más, es de los pocos que tuvo el privilegio de ser campeón con Barcelona y Real Madrid. Mientras con los 'Blaugranas' ganó la Supercopa española en 2006; con los 'Merengues' levantó los títulos de LaLiga y la Supercopa en la temporada 2007-08.

Javier Saviola fue campeón de LaLiga de España con Real Madrid. Foto: Real Madrid

Alianza Lima fue el club peruano que jugó más partidos de torneos Conmebol este 2025

Es preciso señalar que la histórica campaña de Alianza Lima en torneos internacionales este 2025 ha marcado un récord, pues con 18 partidos se convirtió en el club peruano con más duelos disputados en certámenes Conmebol en un solo año; ganando 7, empatando 6 y perdiendo los 5 restantes.